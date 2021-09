SGX Nifty flat, Sensex, Nifty peuvent négocier latéralement; 5 choses à savoir avant l’ouverture du marché

À l’échelle mondiale, tous les regards seront tournés vers la Banque centrale européenne, qui tiendra sa réunion politique cette semaine. Image : .

Les contrats à terme Nifty se négociaient à plat au cours de la séance du matin, faisant allusion à une ouverture stable pour BSE Sensex et Nifty 50 mardi. Au milieu d’indices asiatiques mitigés, les marchés boursiers indiens pourraient évoluer latéralement aujourd’hui. Le développement spécifique aux actions, les mises à jour COVID-19, les prix du pétrole, l’activité des FII, le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain et d’autres indices mondiaux donneront le ton du marché. « À l’échelle mondiale, tous les regards seront tournés vers la Banque centrale européenne, qui tiendra sa réunion politique cette semaine et devrait faire la lumière sur l’affaiblissement de la relance, après la bonne reprise économique observée récemment. À l’avenir, la dynamique positive devrait se maintenir car les sentiments restent assez constructifs, soutenus par l’amélioration des données économiques et des attentes de bénéfices positives », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le commerce de détail, Motilal Oswal Financial Services.

Veille mondiale : Les marchés boursiers asiatiques se sont échangés de manière mitigée au début des échanges. Le Nikkei 225 du Japon a augmenté de 0,72% tandis que l’indice Topix a progressé de 0,88%. Kospi de la Corée du Sud a chuté de 0,69%. Les marchés boursiers américains sont restés lundi pour un jour férié.

Prix ​​du pétrole: Les prix du pétrole ont été instables lundi alors que les investisseurs étaient aux prises avec des problèmes de demande après les fortes réductions des prix des contrats de brut pour l’Asie par l’Arabie saoudite. Les contrats à terme sur le brut Brent pour novembre ont augmenté de 4 cents, ou 0,1%, à 72,26 $ le baril, après avoir chuté de 39 cents lundi. Le brut américain West Texas Intermediate pour octobre était à 68,88 $ le baril, en baisse de 41 cents, ou 0,6%, par rapport à la clôture de vendredi, selon ..

Activité FII, DII : Lundi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont vendu des actions d’une valeur nette de 589,36 crores de roupies, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont acheté des actions d’une valeur nette de 547,31 crores de roupies sur le marché boursier indien.

Discours technique : les analystes techniques disent que la tendance à court terme de Nifty continue d’être positive. “Bien que Nifty ait formé une petite bougie de fourchette aux nouveaux sommets, il n’y a pas de menace immédiate pour un élan haussier à court terme pour le Nifty. Objectifs haussiers initiaux à surveiller autour des niveaux 17500-17600 au cours des prochaines séances. Le support immédiat est placé à 17 300 niveaux », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

SEBI interdit 85 entités : Sebi a interdit lundi au total 85 entités, dont Sunrise Asian Ltd, des marchés des capitaux jusqu’à un an pour avoir manipulé le cours de l’action de la société. Dans son ordonnance, le régulateur a empêché Sunrise Asian et ses cinq directeurs d’alors des marchés des capitaux pendant un an et les 79 entités connectées pendant six mois.

