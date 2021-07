SGX Nifty gagne avant la session d’expiration hebdomadaire ; 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture d’aujourd’hui

in

Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des vendeurs nets d’actions nationales mercredi, retirant 1 303 crore de Rs. (Photo : REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux ont grimpé plus haut mercredi, rebondissant fortement après quelques premières heures de négociation faibles. S&P BSE Sensex a gagné 0,25% pour terminer à 52 904 tandis que Nifty 50 a bondi de 0,26% et a clôturé à 15 853. Les indices de référence ont surperformé les marchés plus larges, à l’exception des indices Smallcap. Jeudi matin, avant la session d’expiration hebdomadaire, SGX Nifty était en hausse dans le vert, signalant une dynamique positive avant le commerce de la journée. Les indices mondiaux ont été mitigés après la clôture des indices boursiers de Wall Street dans des directions opposées.

Indices globaux: Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,13% mercredi, tandis que le S&P 500 a gagné 0,12%. Le NASDAQ a cependant clôturé dans le rouge. Parmi leurs pairs asiatiques, Shanghai Composite, Topix et Nikkei 225 étaient dans le rouge tandis que Hang Seng, KOSPI et KOSDAQ se négociaient avec des gains.

Prise de vue technique: Nifty a augmenté et a formé une longue bougie raisonnable sur le graphique journalier avec une ombre inférieure mineure, selon Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. «Ce signal d’action limite l’action sur le marché avec une opportunité d’achat en cas de baisse. Le Nifty s’approche d’une résistance aérienne cruciale de 15900 niveaux et a atteint un sommet de 15877 mercredi », a-t-il ajouté.

Niveaux à surveiller: Nifty a été dans une bataille de longue haleine pour franchir 15 900 maintenant. “Jeudi, le jour de l’expiration hebdomadaire des options sur indice, nous verrions les niveaux de 15950/53200 à court terme au cas où le Nifty/Sensex survivrait au-dessus des niveaux de 15800/52700”, a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif. Président, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities. “D’un autre côté, en dessous des niveaux de 15800/52700, les indices de référence trouveraient un support aux niveaux 15760/52550 et 15740/52450. Une clôture en dessous du niveau de 15760/52550 serait négative pour le marché », a-t-il ajouté.

Commerces FII et DII: Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des vendeurs nets d’actions nationales mercredi, retirant 1 303 crore de Rs. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII), en revanche, étaient des acheteurs nets d’actions nationales, pompant 1 335 crore de Rs.

Introduction en bourse de Zomato : L’offre publique initiale de Zomato a été sursouscrite le premier jour de la vente en tant qu’investisseurs de détail et acheteurs institutionnels qualifiés sursouscrivant leurs parts respectives. L’introduction en bourse de Rs 9 375 crore de Zomato restera ouverte aux investisseurs jusqu’à vendredi soir. La licorne de la technologie alimentaire est la première parmi les nombreuses startups qui devraient faire leurs débuts sur Dalal Street dans les années à venir.

