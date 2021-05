SGX Nifty indique un départ plat pour Sensex, Nifty; 5 choses à savoir avant l’ouverture du marché jeudi

Les investisseurs suivront de près les résultats des entreprises, le prix du pétrole brut et la trajectoire de la roupie par rapport au dollar américain, ainsi que les informations sur Covid et les vaccins.

Les contrats à terme astucieux ont glissé en rouge après avoir été négociés en territoire positif au début de la transaction jeudi, et se sont négociés de plat à négatif à 15 040,80 à la Bourse de Singapour. Les investisseurs suivront de près les résultats des entreprises, le prix du pétrole brut et la trajectoire de la roupie par rapport au dollar américain, ainsi que les informations sur Covid et les vaccins. L’expiration hebdomadaire des options est également susceptible de provoquer de la volatilité aujourd’hui. À l’avenir, le marché devrait poursuivre sa tendance positive alors que les nouveaux cas quotidiens de covid diminuent et que les investisseurs sont optimistes quant à la réouverture prochaine de l’activité économique. Cependant, le nombre record de décès est alarmant et serait suivi de près, a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le commerce de détail chez Motilal Oswal Financial Services.

Veille mondiale: Les marchés boursiers asiatiques se sont négociés de manière mitigée lors de la séance de jeudi, le Nikkei du Japon ayant été stable tandis que l’indice Topix a légèrement augmenté. Kospi de la Corée du Sud a baissé d’un demi pour cent. Alors que le S & P / ASX 200 de l’Australie a augmenté de plus d’un demi pour cent. Dans le commerce de nuit à Wall Street, les indices boursiers américains ont fini plus bas. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,48%, le S&P 500 0,29% et le Nasdaq Composite de 0,03%.

Résultats du quatrième trimestre: Sociétés cotées en bourse telles que Zee Entertainment Enterprises, HPCL, Brookfield India Real Estate Trust REIT, Torrent Power, JK Lakshmi Cement, KNR Constructions, Relaxo Footwears, Response Informatics, Sterling Webnet, The Investment Trust Of India, Disa India, Electrosteel Castings, Ultramarine & Pigments, Usha Martin et Virat Industries, entre autres, annonceront leurs résultats trimestriels le 20 mai.

Vue technique: La réservation de bénéfices a émergé sur le marché des sommets anticipés et on peut s’attendre à une nouvelle faiblesse pour les 1-2 prochaines sessions pour former un nouveau fond plus élevé. Dans la partie inférieure, 14900 devraient agir comme un support inférieur crucial et le marché devrait rebondir par rapport aux creux, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique chez HDFC Securities.

Bitcoin, d’autres cryptos tombent: Le Bitcoin est tombé à 31 663 $ mercredi soir, le plus bas depuis le 28 janvier 2021. La Chine a interdit aux institutions financières et aux sociétés de paiement de fournir des services liés aux transactions de crypto-monnaie. En vertu de l’interdiction, ces institutions, y compris les banques et les canaux de paiement en ligne, ne doivent offrir aux clients aucun service impliquant la crypto-monnaie, tel que l’enregistrement, la négociation, la compensation et le règlement, a déclaré . a cité trois organismes du secteur dans une déclaration commune mardi.

Vendeurs nets de FII, DII: Mercredi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont vendu des actions indiennes d’une valeur de Rs 697,75 crore. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII), ont également déchargé des actions à hauteur de Rs 852,52 crore sur une base nette.

