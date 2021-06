SGX Nifty jusqu’à 80 pts, Sensex, Nifty réglé pour ouvrir plus haut ; les choses clés à savoir avant l’ouverture du marché

Les analystes constatent une consolidation de l’indice sur les lignes attendues et affirment que l’intérêt acheteur à chaque baisse montre clairement l’humeur du marché. Image : .

BSE Sensex et Nifty 50 devaient connaître une ouverture d’écart mardi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty au début des échanges. Les contrats à terme astucieux se négociaient à 80 points, soit 0,50%, à 15 807,50 sur la bourse de Singapour. Les analystes constatent une consolidation de l’indice sur les lignes attendues et affirment que l’intérêt acheteur à chaque baisse montre clairement l’humeur du marché. “Nous réitérons notre conseil d’utiliser une correction intermédiaire pour être long sur les compteurs de qualité jusqu’à ce que nous voyions un signe d’inversion de tendance. Cela dit, il n’est pas facile d’identifier les interprètes au niveau record et le risque de fausse cassure est également présent. Nous recommandons donc de limiter les paris à effet de levier nu et de maintenir des règles strictes de gestion des risques », a déclaré Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking Ltd.

Veille mondiale : Les actions asiatiques se négociaient à la hausse en début de séance mardi. Le Nikkei 225 du Japon a bondi de plus de 2% et l’indice Topix de 2,53%. Le sud-coréen Kospi a progressé de 0,54%. Dans les échanges au jour le jour à Wall Street, les indices boursiers américains se sont redressés. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,76 %, le S&P 500 de 1,40 % et le Nasdaq Composite de 0,79 %.

Appeler, METTRE l’intérêt ouvert : Sur le front des options, le call OI maximum a été estimé à 16 000 strike avec 73 973 contrats, suivi de 15 800 strike avec 54 944 contrats. L’écriture d’appel a été vue à 16 000 grèves, puis à 15 900, tandis qu’une écriture notable de vente a été observée à 15 600 puis à 15 500.

Les FII deviennent des vendeurs nets sur les marchés boursiers indiens : Lundi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont déchargé des actions d’une valeur de 1 244,71 crores de Rs, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont dépassé les actions à hauteur de 138,09 crores de Rs sur une base nette sur le marché indien des actions.

Support astucieux, niveaux techniques à surveiller : Les chartistes disent que la tendance à court terme de Nifty 50 s’est redressée après une chute spectaculaire et un rebond rapide à la hausse des deux dernières sessions. “Un mouvement durable au-dessus des niveaux de 15800 est susceptible de tirer le marché vers de nouveaux sommets historiques au cours des prochaines sessions. Toute faiblesse pourrait trouver un support autour de 15650-15600 niveaux », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Résultats du quatrième trimestre aujourd’hui : Un total de 79 sociétés cotées à l’ESB telles que NMDC, Ashapura Minechem, Aster DM Healthcare, Bharat Electronics, BL Kashyap and Sons, Gandhi Special Tubes, GE Power India, ITI, Jaypee Infratech, Max India, Omax Autos, Peninsula Land, PNB Gilts, Religare Enterprises et Sobha devraient annoncer leurs résultats du trimestre de janvier à mars le 22 juin.

