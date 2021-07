SGX Nifty jusqu’à 90 pts, Sensex, Nifty configuré pour s’ouvrir en vert ; 5 choses à surveiller avant l’ouverture du marché

Les analystes disent qu’en plus de la baisse des cas de COVID-19 et de la campagne de vaccination, les attentes d’augmentation des dépenses de consommation et de précipitations normales de mousson devraient stimuler la demande intérieure.

Les tendances sur SGX Nifty ont suggéré une ouverture positive pour BSE Sensex et Nifty 50 le premier jour de la semaine. Les contrats à terme astucieux se négociaient à 90,50 points, soit 0,57%, à 15 838,50 sur la bourse de Singapour. Les marchés boursiers asiatiques se sont échangés de manière mitigée au début des échanges lundi alors que les prix du pétrole ont bondi avant une autre réunion entre l’OPEP et ses alliés. Dans le commerce au jour le jour à Wall Street, S&P clôturant pour un septième jour consécutif. Les analystes disent qu’en plus de la baisse des cas de COVID-19 et de la campagne de vaccination, les attentes d’augmentation des dépenses de consommation et de précipitations normales de mousson devraient stimuler la demande intérieure.

Liste des pesticides en Inde : La société agrochimique India Pesticides est prête à faire ses débuts en bourse lundi. L’introduction en bourse de Rs 800 crore a été souscrite plus de 29 fois. Il a été ouvert à la souscription du 23 au 25 juin 2021.

Veille mondiale: Les marchés boursiers asiatiques se sont échangés de manière mitigée, le Nikkei 225 japonais glissant d’un demi pour cent. L’indice Topix a perdu 0,43%, tandis que le Kospi de Corée du Sud a progressé de 0,33%. Les actions américaines ont atteint vendredi de nouveaux sommets. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,44%, le S&P 500 de 0,75% et le Nasdaq Composite de 0,81%.

Données FII et DII : Vendredi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont déchargé des actions d’une valeur nette de Rs 982,8 crore, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont acheté des actions d’une valeur nette de Rs 930,39 crore sur le marché indien des actions.

Des évaluations astucieuses pas bon marché: Les valorisations intéressantes au stade actuel ne sont pas bon marché et exigent une livraison de bénéfices cohérente à l’avenir, a déclaré un analyste. « Toute déception sur le front des bénéfices pourrait affaiblir les sentiments globalement positifs. Cependant, nous nous attendons à ce que la dynamique des bénéfices s’accélère compte tenu de l’accélération du rythme de vaccination et de la poursuite de l’ouverture de l’économie. Une bonne mousson soutient davantage le biais haussier », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services.

Vue technique astucieuse : “En ce qui concerne les niveaux, nous avons réussi à maintenir un support crucial de 15650. Tant que 15650 – 15450 sont maintenus, les taureaux n’ont aucune raison de s’inquiéter. Du côté positif, atteindre le nouveau jalon de 16 000 est devenu un défi et le marché semble clairement attendre une sorte de déclencheur pour y parvenir. Avant cela, 15800 suivis de 15900 doivent être considérés comme des obstacles immédiats », a déclaré Sameet Chavan (analyste en chef, techniques et dérivés, Angel Broking).

