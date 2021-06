SGX Nifty monte de 68 pts, Sensex, Nifty peut ouvrir en vert ; L’introduction en bourse de pesticides en Inde, parmi les éléments clés à surveiller

in

Les chartistes voient de nouvelles turbulences à venir en raison de l’expiration prévue des dérivés demain

BSE Sensex et Nifty 50 devaient connaître un début d’écart mercredi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty. Les contrats à terme astucieux ont augmenté dans le commerce, gagnant 68,50 points ou 0,43% à 15 838,50 sur la bourse de Singapour. Les chartistes voient de nouvelles turbulences à venir en raison de l’expiration prévue des dérivés demain. Dans le commerce d’aujourd’hui, les investisseurs garderont un œil sur les mouvements spécifiques aux actions, les résultats du quatrième trimestre, les prix du pétrole brut, le mouvement de la roupie par rapport au dollar et d’autres développements mondiaux. «Nous nous attendons à ce que Nifty défie à nouveau les niveaux supérieurs de 15900 au cours des prochaines sessions et un mouvement durable au-dessus de cette zone pourrait ouvrir davantage vers les niveaux 16200. Le support immédiat est placé à 15650 », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Ouverture de l’introduction en bourse de Pesticides en Inde : L’introduction en bourse de Rs 800 crore d’India Pesticides sera ouverte aux souscriptions le mercredi 23 juin 2021. L’émission se clôturera le 25 juin. La société a fixé la fourchette de prix de l’émission à Rs 290-296 par action. L’émission publique comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 100 crore et une offre à la vente (OFS) de Rs 700 crore par les actionnaires vendeurs du promoteur existant. Jusqu’à 50 pour cent de l’offre nette ont été réservés aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), 35 pour cent aux investisseurs de détail et les 15 pour cent restants aux investisseurs non institutionnels (NII).

Veille mondiale : Mercredi, les marchés boursiers asiatiques se négociaient à la hausse en début de séance, le Nikkei japonais en hausse de 0,7% et le Shanghai Composite de 0,15%. L’indice Hang Seng de Hong Kong a progressé de 0,47%. Kospi de la Corée du Sud a légèrement augmenté de 0,19%. Les indices boursiers américains ont augmenté dans les échanges du jour au lendemain à Wall Street, après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a promis de ne pas augmenter les taux trop rapidement. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,2%, le S&P 500 de 0,51% et le Nasdaq Composite de 0,79%.

Appeler, METTRE l’intérêt ouvert : L’appel maximum OI a été constaté à 16 000 grèves avec 90 600 contrats, suivies de 15 900 grèves avec 76 929 contrats. Le Put OI maximum était de 15 500 strikes avec 55 395 contrats, puis de 15 000 strikes avec 52 110 contrats.

Les FII deviennent des vendeurs sur le marché boursier indien : Mardi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont déchargé des actions d’une valeur de 1 027,94 crore de Rs, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont acheté des actions d’une valeur nette de 302,45 crore de Rs sur le marché boursier indien.

Résultats du quatrième trimestre aujourd’hui : Un total de 64 sociétés cotées à l’ESB telles que Asian Hotels (East), Allcargo Logistics, Apollo Hospitals Enterprise, Andrew Yule & Company, Deepak Spinners, Empire Industries, HCC, MBL Infrastructures, Mcleod Russel India, Mercator, Munjal Showa, Precision Wires L’Inde, Schneider Electric Infrastructure, Sharon Bio-Medicine, Specialty Restaurants, Technofab Engineering et V2 Retail publieront leurs résultats du trimestre de janvier à mars le 23 juin.

