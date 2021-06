SGX Nifty monte plus haut jeudi matin; 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture d’aujourd’hui

Les FII et les DII étaient tous deux acheteurs nets d’actions domestiques mercredi. (Photo : REUTERS)

Jeudi matin, SGX Nifty était en hausse de 80 points, laissant présager un début positif pour les actions lors de la session d’expiration hebdomadaire. Les indices mondiaux étaient également positifs, presque tous les principaux indices boursiers asiatiques reflétant l’élan positif de Wall Street pendant les premières heures de négociation. L’indice pourrait chercher à reprendre une tendance à la hausse, un jour après la clôture des indices de référence dans des directions distinctes. S&P BSE Sensex et Nifty ont rebondi après des creux intra-journaliers au cours des dernières heures de négociation, mais seul le Nifty à 50 actions a réussi à devenir positif. Sensex s’est établi à 51 849 points à la clôture tandis que Nifty était à 15 576. Les marchés plus larges ont surperformé.

Indices globaux : A Wall Street, le NASDAQ a gagné 0,14%, suivi du S&P 500 et du Dow Jones. Parmi les marchés boursiers asiatiques, Hang Seng était en baisse dans le rouge avec des pertes marginales tandis que Shanghai Composite, Nikkei 225, TOPIX, KOSPI et KOSDAQ étaient tous en hausse.

Approche technique : Nifty a récupéré toutes les pertes intra-journalières pour s’installer dans le vert mercredi. “Une petite bougie positive s’est formée avec une longue ombre inférieure, ce qui indique une opportunité d’achat en cas de creux sur le marché. Cela indique également un manque d’enthousiasme à la vente sur le marché après une forte hausse et aux nouveaux sommets. C’est une indication positive », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Niveaux à surveiller: Nifty a réussi à rester au-dessus des 15 500 niveaux. « Nifty est dans une forte tendance haussière, ce qui signifie qu’un jour la baisse est terminée et que le marché devrait s’échanger à la hausse. Nous envisageons 15 775-15 800 une fois que nous négocierons au-dessus de 15660, cela pourrait être réalisable dans les prochains jours », a déclaré Manish Shah, fondateur de Niftytriggers. “Pour l’expiration, nous pouvons viser un rallye à 15 690-15 725”, a-t-il ajouté.

Commerces FII et DII: Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont recommencé à injecter de l’argent dans les titres nationaux mercredi. Les FII étaient des acheteurs nets d’actions d’une valeur de 921 crores de roupies. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient également des acheteurs nets, achetant des actions d’une valeur de 241 crores de roupies.

Résultats aujourd’hui: General Insurance Corporation of India, APL Apollo Tubes, Gujarat State Petronet Ltd, Quess Corp, Nucleus Software Exports, Arvind Fashions, Kovai Medical Center & Hospitals, GTL Infrastructure, TGV SRACC Ltd, Roto Pump et Cupid Ltd sont quelques-unes des sociétés qui annoncera leurs résultats trimestriels aujourd’hui.

