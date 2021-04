SGX Nifty négocie en rouge, fait allusion à un départ faible pour Sensex, Nifty; 5 choses à savoir avant l’ouverture du marché

La roupie indienne a chuté pour le quatrième jour de nuit par rapport au dollar américain, ce qui pourrait déclencher des sorties de capitaux étrangers des actions nationales. Image: .

BSE Sensex et Nifty 50 étaient susceptibles d’ouvrir modérés vendredi, s’inspirant de leurs pairs asiatiques. La roupie indienne a chuté pour la quatrième journée consécutive par rapport au dollar américain, ce qui pourrait déclencher des sorties de capitaux étrangers des actions nationales. Lors de la session précédente, les indices boursiers ont progressé pour la troisième journée consécutive, ce qui est la plus longue séquence de ce type en un mois, cependant, la volatilité hebdomadaire liée aux F&O a entraîné les indices à la baisse par rapport à leurs sommets intrajournaliers. Des facteurs tels que la hausse des cas de COVID-19, la campagne de vaccination en cours, les prix du pétrole, la trajectoire en roupie et d’autres indices mondiaux détermineront la direction du marché vendredi.

SGX Nifty en rouge: Les contrats à terme astucieux se négociaient à 14 909 à la Bourse de Singapour, en baisse de 36,50 points ou 0,24%, indiquant une ouverture à la baisse pour BSE Sensex et Nifty 50 le dernier jour de la semaine.

Introduction en bourse des développeurs Macrotech: L’introduction en bourse de Macrotech Developers a été souscrite à 35% le deuxième jour du processus d’appel d’offres. Les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) ont souscrit 65% de leur part, les investisseurs non institutionnels (NII) 19% tandis que les offres des investisseurs particuliers étaient de 25%. Les salariés de la grande agence immobilière ont souscrit 10% de la part qui leur est réservée.

Tendances FII et DII: Jeudi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont acquis des actions d’une valeur de 110,85 crore Rs, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont accumulé des actions d’une valeur de 552,78 crore Rs sur une base nette sur le marché au comptant, selon les données provisoires disponibles sur le NSE.

Support astucieux, niveaux de résistance: Le marché assiste à un mouvement alternatif de haut en bas au cours des quatre dernières sessions. « Conformément à la configuration actuelle, on peut s’attendre à ce que Nifty reteste la résistance des frais généraux cruciale autour de 14 880 niveaux à court terme, avant de montrer une autre série de faiblesses par rapport aux sommets », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique chez HDFC Securities. Il a également ajouté qu’un mouvement durable au-dessus de 14 900 pourrait ouvrir une forte hausse pour le marché. Le soutien immédiat est placé à 14 600.

Veille mondiale: Les marchés boursiers asiatiques se négociaient principalement à la baisse au début des échanges vendredi. L’indice Hang Seng de Hong Kong a chuté d’un demi pour cent. Le Nikkei 225 du Japon a gagné 0,54 pour cent tandis que l’indice Topix a progressé de 0,61 pour cent. Le Kospi de la Corée du Sud a baissé de 0,25 pour cent. Dans le commerce de nuit à Wall Street, le S&P 500 a clôturé à un niveau record. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,17%, le S&P 500 de 0,42% et le Nasdaq Composite de 1,03%.

