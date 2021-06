SGX Nifty pointe un début prudent pour Sensex, Nifty ; 5 choses à savoir avant l’ouverture du marché

in

Les prochains niveaux haussiers sont à surveiller autour de 15950-16000 niveaux et cela pourrait être atteint en une semaine, a déclaré un analyste. Image : .

Les indices de référence des marchés boursiers nationaux, BSE Sensex et Nifty 50 envisageaient un début prudent mardi, comme suggéré par SGX Nifty en début de séance. Les contrats à terme astucieux se négociaient à seulement 10,50 points à 15 790 sur la bourse de Singapour. L’ESB Sensex à 30 actions a clôturé la séance de bourse de lundi à un record de clôture à 52 328, tandis que Nifty 50 a terminé juste au-dessus de 15 750. Les bourses américaines ont clôturé dans le rouge. Cependant, les principaux pairs asiatiques se sont échangés de manière mitigée mardi matin. “La tendance à court terme de Nifty continue d’être positive avec un mouvement lié à la plage. Il y a une possibilité de hausse supplémentaire dans les sessions à venir. Les prochains niveaux haussiers seront surveillés autour de 15950-16000 niveaux et cela pourrait être atteint en une semaine. Le support immédiat est placé à 15650 », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Les marchés mondiaux: Les marchés boursiers asiatiques s’échangeaient de manière mitigée en début de séance mardi avec le Nikkei 225 japonais en hausse de 0,26 pour cent. L’indice Topix est resté stable avec un biais positif. Les actions de Chine continentale étaient dans le rouge, l’indice composite de Shanghai en baisse de 0,19%. À Hong Kong, l’indice Hang Seng a gagné 0,23 pour cent. Dans le commerce de nuit de lundi, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,36 pour cent, le S&P 500 a perdu 0,08 pour cent, tandis que le Nasdaq Composite a ajouté un demi pour cent.

Résultats aujourd’hui : Un total de 46 sociétés cotées à l’ESB, dont Prestige Estates, Titagarh Wagons, Engineers India, Petronet LNG, Max Financial Services, Essar Shipping, Galaxy Surfactants, Jindal Hotels, KM Sugar Mills, Prestige Estates Projects, Shemaroo Entertainment, Surya India, Suven Pharmaceuticals , Talbros Automotive Components, Titagarh Wagons, Vipul Organics, Winsome Textile Industries et Wonderla Holidays, entre autres, devraient annoncer leurs résultats du trimestre de janvier à mars le 8 juin.

Les FII deviennent des vendeurs nets: Lundi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont déchargé des actions à hauteur de Rs 186,46 crore, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont récupéré des actions d’une valeur nette de Rs 983,97 crore sur le marché indien des actions.

Vaccins gratuits contre le Covid-19 pour tous : Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré lundi que le Centre fournira des vaccins gratuits contre le Covid-19 aux États pour le groupe d’âge des 18-44 ans à partir du 21 juin, précisant clairement que tous les compatriotes auront désormais accès à des vaccins gratuits dans les hôpitaux publics. Ceux qui veulent payer les doses peuvent se faire vacciner dans les hôpitaux privés, qui peuvent continuer à se procurer 25% des vaccins, a déclaré le Premier ministre.

Introduction en bourse de Shyam Metalics : Shyam Metalics and Energy Ltd a fixé la fourchette de prix à Rs 303-306 par action pour son introduction en bourse de Rs 909 crore. L’émission publique sera ouverte à la souscription le 14 juin 2021 et se clôturera le 16 juin, tandis que l’appel d’offres pour les investisseurs principaux s’ouvrira le 11 juin.

