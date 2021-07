SGX Nifty saute 140 pts, Sensex, Nifty peut ouvrir en vert ; Résultats du premier trimestre, indices mondiaux parmi les facteurs clés

in

Les analystes affirment que la saison des résultats du premier trimestre a jusqu’à présent été supérieure aux attentes, ce qui a conduit à une action spécifique au secteur / aux actions, qui devrait également se poursuivre à court terme.

Les contrats à terme astucieux ont bondi à la hausse au début des échanges, augmentant de 140 points ou 0,9% à 15 750 sur la bourse de Singapour le jour d’expiration hebdomadaire des F&O. Les analystes s’attendent à une volatilité élevée le jour d’expiration hebdomadaire des options. Les participants au marché s’inspireront de l’augmentation de la variante delta COVID-19, de la campagne de vaccination, des prix du pétrole brut, du mouvement de la roupie par rapport au dollar américain et d’autres indices mondiaux. En outre, les investisseurs suivront de près les résultats du trimestre d’avril à juin. Les analystes disent que la saison des résultats du premier trimestre a jusqu’à présent été supérieure aux attentes, ce qui a conduit à une action spécifique au secteur / aux actions, qui devrait également se poursuivre à court terme. « Cela peut également fournir aux investisseurs un aperçu de l’ampleur de la reprise économique à travers les commentaires de la direction. Le marché a connu une baisse par rapport à ses récents sommets de la vie en raison de la faiblesse des indices mondiaux », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services.

Résultats du premier trimestre aujourd’hui : Des sociétés cotées à l’ESB telles que Hindustan Unilever Ltd, Ultratech Cement, Bajaj Auto, Hindustan Zinc, ICICI Lombard Genenral Insurance Company, Biocon, Mphasis, Bajaj Holdings, Persistent Systems, IndiaMART InterMESH, Bank of Maharashtra et IEX annonceront résultats trimestriels le 22 juillet.

Veille mondiale : Les marchés boursiers asiatiques se négociaient à la hausse mercredi matin, les marchés boursiers japonais étant fermés pour des vacances. L’indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 1,19 % au début des échanges. Le Taiex à Taïwan a également gagné 1,01 pour cent. Dans le commerce de nuit à Wall Street, les actions américaines ont affiché leur deuxième gain quotidien consécutif mercredi. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 286,01 points, ou 0,83%, le S&P 500 a gagné 35,63 points, ou 0,82%, et le Nasdaq Composite a ajouté 133,08 points, ou 0,92%.

Les FII deviennent des vendeurs nets : Mardi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont vendu des actions d’une valeur de Rs 2 834,96 crore, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont acheté des actions d’une valeur nette de Rs 873,14 crore sur le marché boursier indien.

Appelez, METTRE OI : Le Call OI maximum est de 15 800 strikes avec 78 095 contrats, suivis de 15 700 strikes. Alors que le Put OI maximum est de 15 500, suivi de 15 600.

La facture des importations de brut a presque triplé : La facture des importations de pétrole brut du pays a augmenté de 190,6% en glissement annuel pour atteindre 24,7 milliards de dollars au premier trimestre de l’exercice 22, avec la hausse des prix du produit sur le marché international et des volumes d’approvisionnement plus élevés avec le retour de la demande de carburants automobiles.

