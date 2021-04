SGX Nifty saute plus de 100 pts, Sensex, Nifty peut ouvrir en vert; 5 choses à savoir avant l’ouverture du marché

Les acteurs du marché suivront de près la hausse des cas de COVID-19, la campagne de vaccination en cours, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie au milieu de l’expiration hebdomadaire des F&O.

Les marchés boursiers nationaux ont lancé une ouverture positive jeudi, après avoir chuté pendant deux jours consécutifs. Lors de la session précédente, BSE Sensex s’est terminé à 47 705, tandis que l’indice plus large Nifty 50 a clôturé à 14 296. Les acteurs du marché suivront de près la hausse des cas de COVID-19, la campagne de vaccination en cours, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie au milieu de l’expiration hebdomadaire des F&O. Pendant ce temps, les marchés boursiers mondiaux ont été jugés largement positifs.

SGX astucieux: Les contrats à terme astucieux s’échangeaient 116,50 points ou 0,83% de plus à 14 195,50 à la Bourse de Singapour, suggérant un début positif pour BSE Sensex et Nifty 50 jeudi.

Résultats aujourd’hui: Un total de 12 entreprises cotées sur la BSE, dont Indus Towers, Rallis India, Sasken Technologies, Tata Elxsi, Visaka Industries, Amal, Fineotex Chemical, Filatex India, Hindustan Bio Sciences, Indbank Merchant Banking Services et Ind Bank Housing annoncent leur janvier-mars résultats du trimestre le 22 avril.

Entretien technique: «Les marchés ont légèrement menacé le niveau de 14200 mais ont rapidement rebondi à partir de là. Si nous cassons ce niveau, nous pourrions tomber rapidement à 13800-13900 et une situation de vente extrême par la suite peut ramener le Nifty à 13600 également », a déclaré Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique chez Deen Dayal Investments.

Les marchés mondiaux: Les marchés boursiers asiatiques se sont négociés à la hausse au début des échanges jeudi. Le Nikkei du Japon a bondi de plus de 2 pour cent, Shanghai était légèrement en hausse, Hang Seng était en hausse de près d’un demi pour cent tandis que Kospi gagnait plus d’un demi pour cent. Dans le commerce au jour le jour à Wall Street, les indices boursiers américains ont terminé en hausse. Le Nasdaq Composite a ajouté 1,19 pour cent, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,93 pour cent, tandis que le S&P 500 a gagné 0,93 pour cent.

Données FII, DII: Mardi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont déchargé des actions d’une valeur de 1082,33 crore de Rs, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont accumulé des actions d’une valeur de 1323,01 crores de Rs sur une base nette sur le marché boursier indien, selon les données provisoires disponibles sur le NSE.

