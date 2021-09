SGX Nifty se négocie à plat avant le commerce d’aujourd’hui ; 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture

in

À Wall Street, le S&P 500 a augmenté de 0,85%, suivi du NASDAQ et du Dow Jones, les investisseurs ayant dépassé les inquiétudes concernant le ralentissement économique. (Photo : REUTERS)

Les indices nationaux ont atteint de nouveaux sommets historiques mercredi, repoussant les faibles indices mondiaux, mais ont été aidés par les décisions politiques du gouvernement. Le S&P BSE Sensex a atteint un sommet historique de 58 777 avant de terminer légèrement en baisse par rapport aux niveaux record de 58 723. NSE Nifty 50 a évalué 17 532 pour la première fois mais a clôturé la journée à 17 519. Les marchés plus larges ont participé au rallye avec tous les indices sectoriels sur NSE clôturant avec des gains à l’exception de Nifty Media. En entrant dans la session d’expiration hebdomadaire, SGX Nifty s’échangeait à plat, faisant allusion à un début en sourdine avant la cloche d’ouverture. Les indices mondiaux étaient mitigés jeudi matin alors que Wall Street clôturait avec des gains, mais les marchés asiatiques n’ont pas réussi à refléter la hausse.

Veille mondiale : À Wall Street, le S&P 500 a zoomé de 0,85%, suivi du NASDAQ et du Dow Jones alors que les investisseurs regardaient au-delà des inquiétudes concernant un autre ralentissement économique induit par le covid. Parmi les marchés boursiers asiatiques, Shanghai Composite était en hausse avec des gains tandis que Hang Seng, Nikkei 225, TOPIX, KOSPI et KOSDAQ étaient en baisse avec des pertes.

Approche technique : Tout en atteignant de nouveaux sommets, Nifty 50 a formé une longue bougie haussière, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. “Une longue bougie haussière s’est formée sur le graphique journalier, ce qui indique une cassure à la hausse du mouvement de fourchette étroite de la dernière semaine. C’est une indication positive et on peut s’attendre à une nouvelle hausse à court terme », a-t-il ajouté.

Niveaux à surveiller: « Nifty a réussi à franchir la résistance à 17.450. Techniquement, après la cassure de la fourchette 17450, l’indice a réussi à clôturer au-dessus de 17500, ce qui indique une forte possibilité d’une vague de tendance haussière continue jusqu’à 17575. Au-dessus de la même, l’indice pourrait remonter jusqu’à 17625, tandis que le commerce en dessous de 17450 peut déclencher un rapide correction intrajournalière jusqu’à 17400-17350 niveaux », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, recherche technique sur les actions, Kotak Securities.

Commerces FII et DII: Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des acheteurs nets d’actions nationales pour la quatrième séance de bourse consécutive mercredi. Les FII ont injecté 232 crores de roupies en actions. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient également des acheteurs nets hier, achetant des actions d’une valeur de Rs 167 crore.

Veille IPO : L’introduction en bourse de Sansera Engineering a été entièrement souscrite au deuxième jour d’appel d’offres par les investisseurs. Les investisseurs de détail ainsi que les employés de la société ont entièrement souscrit leur part de l’introduction en bourse tandis que les acheteurs institutionnels qualifiés ont souscrit à 0,38 fois la part réservée et les investisseurs non institutionnels ont soumissionné pour 0,22 fois leur quota.

