SGX Nifty se négocie à plat avec un biais négatif ; 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture d’aujourd’hui

Pour la septième journée consécutive, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont été des vendeurs nets d’actions nationales mercredi. (Photo : REUTERS)

BSE Sensex et NSE Nifty 50 ont clôturé de manière mitigée mercredi après avoir atteint de nouveaux sommets historiques. S&P BSE Sensex a terminé la journée à 55 944 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a clôturé à 16 634. Les marchés plus larges ont continué de progresser et ont surperformé les indices de référence, clôturant confortablement dans le vert. L’Inde VIX a bondi de 2,3% pour s’établir à 13,5. Avant l’expiration mensuelle des contrats à terme et des options, SGX Nifty se négociait à plat, faisant allusion à une ouverture modérée pour les marchés boursiers nationaux. Les indices mondiaux ont été mitigés, car certains marchés boursiers asiatiques n’ont pas réussi à refléter la hausse de Wall Street.

Indices globaux: Les indices boursiers de Wall Street ont augmenté mercredi, le S&P 500 gagnant 0,22% et le NASDAQ bondissant de 0,15%, tous deux atteignant de nouveaux records. Le Dow Jones a bondi de 0,11%. Cependant, parmi les marchés asiatiques, Shanghai Composite, TOPIX et KOSPI étaient dans le rouge tandis que Hang Seng, Nikkei 225 et KSODAQ se négociaient dans le vert.

Que disent les graphiques: Après avoir atteint de nouveaux sommets historiques, Sensex et Nifty ont terminé la veille à plat. “Une petite bougie négative s’est formée sur le graphique journalier avec une longue ombre supérieure”, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. « Techniquement, ce modèle indique une formation de type renversement (pas classique). Mais cela doit être confirmé avec une faiblesse raisonnable lors de la session suivante pour appeler cela un modèle d’inversion. Par conséquent, les positions longues doivent être protégées par un stoploss approprié aux plus hauts », a-t-il ajouté.

Niveaux à surveiller: Certains pensent que la texture plus large du marqueur est toujours haussière avec 16 700 agissant comme un obstacle. “Au-dessus de la même chose, la tendance haussière pourrait se poursuivre jusqu’à 16750-16790 niveaux. D’un autre côté, une forte possibilité de correction intrajournalière rapide jusqu’aux niveaux 16580-16550 n’est pas exclue si le Nifty parvient à se négocier en dessous de 16620 », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities.

Données FII et DII: Pour la septième journée consécutive, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont été vendeurs nets d’actions nationales. Les FII ont vendu des actions d’une valeur de 1 071 crore de roupies. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont retiré 151 crore de roupies.

Appeler et mettre OI: L’intérêt ouvert d’appel maximum est placé à 16 700 strike pour l’expiration en cours. Ceci est suivi par 16.800 et 17.000 grèves. Put OI est le plus élevé à 16 500, suivi de 16 600 et 16 000 strike.

