SGX Nifty se négocie avec des gains ; 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture d’aujourd’hui

Les indices de référence de Dalal Street ont clôturé à plat mercredi, un jour après avoir atteint de nouveaux sommets historiques. À la cloche de clôture, le S&P BSE Sensex a perdu 28 points à 54 526 tandis que le Nifty 50 était en hausse de 2 points à 16 282. Les marchés plus larges se sont soldés par des pertes, à l’exception de Nifty Midcap 50, qui a augmenté de 0,26 %. SGX Nifty était dans le vert à l’entrée de la session d’expiration, laissant entrevoir un élan positif avant la cloche d’ouverture. Les indices des pairs mondiaux étaient mitigés, les marchés boursiers asiatiques évoluant dans des directions différentes aux premières heures de la négociation jeudi.

Veille mondiale: A Wall Street, le Dow Jones et le S&P 500 ont clôturé en hausse de 0,62% et 0,25% mercredi tandis que le NASDAQ était en baisse de 0,16% à la clôture. Parmi les marchés asiatiques, Shanghai Composite et Hang Seng étaient en baisse dans le rouge, mais Nikkei 225, TOPIX et KOSDAQ étaient en hausse avec des gains, KOSPI s’échangeait à plat.

Prise de vue technique: Les chartistes pensent que les marchés intérieurs ont de nouveau commencé à évoluer dans une fourchette après la cassure au-dessus de 16 000. “Une petite bougie négative s’est formée sur le graphique journalier avec une longue ombre inférieure. Techniquement, ce modèle signale un mouvement plus large de la fourchette haute et basse pour le marché avec des baisses d’achat dans la fourchette inférieure. Ce modèle n’a aucune valeur prédictive et le marché semble s’être déplacé dans une autre série de mouvements de fourchette étroite après une cassure haussière d’un mouvement de fourchette plus large à 16K récemment », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Niveaux à surveiller: Pour Nifty, les 16 180 seraient le niveau de support clé et le trading au-dessus du même niveau pourrait voir la formation de tendance haussière se poursuivre probablement jusqu’à 16 350, a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities. « Toute hausse supplémentaire du marché pourrait porter l’indice à 16 400-16 425 niveaux. D’un autre côté, la tendance haussière serait vulnérable en dessous de 16 180 », a-t-il ajouté.

Métiers FII et DII : Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des acheteurs nets de titres nationaux mercredi, pompant Rs 238 crore. Les Domestic Institutional Investors (DII) ont également été des acheteurs nets. Les DII ont acheté des actions d’une valeur de Rs 206 crore mercredi.

veille IPO: Le dernier jour de la vente, l’introduction en bourse de CarTrade Tech a été souscrite 20,29 fois par les investisseurs tandis que Nuvoco Vistas a été souscrite 1,74 fois. Retail et NIIs ont sous-souscrit l’introduction en bourse de Nuvoco Vistas. Les introductions en bourse d’Aptus Value Housing Finance et de Chemplast Sanmar entrent aujourd’hui dans le dernier jour de souscription. Jusqu’à présent, l’introduction en bourse d’Aptus Value a été souscrite 0,37 fois tandis que l’émission publique de Chemplast Sanmar a reçu des offres pour 0,26 fois l’émission totale.

