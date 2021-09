SGX Nifty se négocie avec des gains avant le commerce d’aujourd’hui ; 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture

Les indices boursiers de Wall Street ont clôturé de manière mitigée jeudi. (Photo : REUTERS)

Les indices de référence nationaux ont grimpé en flèche jeudi, établissant de nouveaux sommets historiques. Des marchés plus larges ont suivi et la plupart des indices sectoriels ont clôturé avec des gains, à l’exception de Nifty Media, Nifty Metal et Nifty IT. Le S&P BSE Sensex est actuellement placé à 59 141 tandis que le NSE Nifty 50 est à 17 629. Bank Nifty a grimpé de 2,22% jeudi, atteignant un nouveau record historique. Au début de la dernière séance de bourse de la semaine, SGX Nifty était en hausse de 80 points, laissant présager un départ positif pour les actions nationales. Les indices mondiaux étaient toutefois mitigés, les indices de Wall Street clôturant dans des directions opposées tandis que les marchés boursiers asiatiques montaient à la hausse.

Veille mondiale : Le NASDAQ a clôturé avec des gains à Wall Street mais le S&P 500 et le Dow Jones ont clôturé avec des pertes. Parmi les marchés asiatiques, Shanghai Composite, Hang Seng, Nikkei 225, TOPIX, KOSPI et KOSDAQ se négociaient tous avec des gains.

Prise de vue technique: Pour la deuxième session consécutive, Nifty a formé une longue bougie haussière, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. «Cette action signale une cassure haussière décisive du mouvement lié à la fourchette. Cette tendance reflète également la force continue de la tendance haussière du marché. Bien que Nifty soit placé aux nouveaux sommets, il n’y a toujours aucune indication de fatigue ou de modèle d’inversion aux sommets. C’est une indication positive et des signaux plus positifs pour l’avenir », a-t-il ajouté.

Niveaux à surveiller: « Techniquement, l’indice a formé une solide formation de continuation de cassure et la tendance à court terme est extrêmement forte. Pour les day traders, les niveaux 17540-17580 seraient le niveau de support clé à surveiller. Au-dessus du même niveau, la formation de tendance haussière se poursuivra jusqu’aux niveaux de 17690-17750. D’un autre côté, Nifty serait vulnérable s’il glissait en dessous de 17540 », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities.

Métiers FII et DII : Pour la cinquième session consécutive, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont été des acheteurs nets d’actions nationales. Jeudi, les FII ont injecté 1 621 crores de roupies dans les actions nationales. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient cependant des vendeurs nets d’actions, retirant 795 crore de Rs.

Bad bank prend forme : Les actions bancaires pourraient à nouveau être en action aujourd’hui après que le ministre des Finances a annoncé que le gouvernement soutiendrait les reçus de titres d’une valeur de 30 600 crores de roupies pour la National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL). Avec cela, le gouvernement a accéléré le processus de mise en place de la mauvaise banque proposée qui reprendra les créances douteuses des banques d’une valeur de Rs 2 lakh crore à résoudre ou à liquider.

