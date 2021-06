SGX Nifty signale un début d’écart pour Sensex, Nifty ; 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture

in

Des facteurs tels que les résultats des entreprises, les développements spécifiques aux actions, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie et d’autres indices mondiaux guideront les marchés boursiers lors de la séance d’aujourd’hui. Image : .

BSE Sensex et Nifty 50 étaient susceptibles d’ouvrir dans le vert lundi, comme suggéré par SGX Nifty. Lors de la session précédente, les indices boursiers sur Dalal Street ont terminé en baisse après que la RBI a annoncé le maintien du taux des prises en pension inchangé. Les indices de marchés plus larges S&P BSE MidCap et S&P BSE SmallCap ont surperformé les indices de référence. Les indices mondiaux ont été mitigés pendant les premières heures de négociation tandis que les indices de Wall Street ont grimpé dans les échanges de nuit vendredi. Des facteurs tels que les résultats des entreprises, les développements spécifiques aux actions, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie et d’autres indices mondiaux guideront les marchés boursiers lors de la séance d’aujourd’hui.

Veille mondiale: Les marchés boursiers asiatiques s’échangeaient de manière mitigée lundi, le Nikkei japonais gagnant 0,33%. L’indice Topix et le Kospi de la Corée du Sud ont légèrement augmenté. Les actions américaines ont grimpé vendredi, portées par les valeurs technologiques. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,43%, le S&P 500 de 0,83% et le Nasdaq Composite de 1,5%.

Résultats aujourd’hui : Union Bank of India, Banque centrale de l’Inde, Mme Bectors Food Specialities, Dynamatic Technologies, MRF, New India Assurance Company, Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers, SMC Global Securities, SMS Lifesciences India, Tower Infrastructure Trust, Victoria Mills et Yuken India, entre autres, devraient annoncer leurs résultats du trimestre de janvier à mars le 7 juin.

Vijaya Diagnostic fichiers IPO papers : Vijaya Diagnostic Center a déposé des documents préliminaires auprès du régulateur des marchés des capitaux Sebi pour lever des fonds par le biais d’une première vente d’actions. L’offre publique initiale (IPO) est entièrement une offre de vente d’actions de 3,56 crore par les promoteurs, le Dr S Surendranath Reddy et les investisseurs Karakoram Ltd et Kedaara Capital Alternative Investment Fund.

Discours technique: Les chartistes pensent que le statut de tendance haussière à court terme de Nifty reste intact et que le mouvement de consolidation des deux dernières sessions n’a pas changé le sentiment positif du marché. “Les prochains niveaux haussiers à surveiller autour des niveaux 15800-15900, avant de montrer toute correction à la baisse par rapport aux plus hauts. Cela pourrait être atteint d’ici la semaine prochaine. Le support immédiat est placé à 15600 niveaux », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Données FII et DII : Vendredi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont acheté des actions d’une valeur nette de 1 499,37 crores de roupies, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont vendu des actions d’une valeur nette de 1 175,01 crores de roupies sur le marché boursier indien.

