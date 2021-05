SGX Nifty signale un début d’écart pour Sensex, Nifty; choses clés à savoir avant l’ouverture du marché

L’Inde a signalé jeudi un record de 4,14 lakh de nouvelles infections et 3 920 décès. Image: .

Les contrats à terme astucieux sur la Bourse de Singapour s’échangeaient 40 points ou 0,25% de plus à 14 837,50, suggérant une ouverture positive pour BSE Sensex et Nifty 50 vendredi. Lors de la session précédente, le Sensex à 30 actions s’est terminé à 48 949 tandis que l’indice Nifty 50 s’est établi à 14 725. Vendredi, les pairs mondiaux se négociaient en vert lors des premiers échanges. L’Inde a signalé jeudi un record de 4,14 lakh de nouvelles infections et 3 920 décès, selon Worldometer. Les investisseurs suivront les résultats du trimestre de janvier à mars, les développements spécifiques aux actions, les prix du pétrole, les mouvements de la roupie et d’autres indices mondiaux.

Les marchés mondiaux: Les marchés boursiers asiatiques s’échangeaient à la hausse vendredi. Le Nikkei 225 du Japon a augmenté de 0,33 pour cent tandis que l’indice Topix a ajouté 0,56 pour cent. En Corée du Sud, le Kospi a étendu ses gains à un commerce en hausse de 0,75 pour cent. Dans le commerce de nuit à Wall Street, Dow Jones Industrial a terminé à un niveau record. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,93 pour cent, tandis que le S&P 500 a gagné 0,82 pour cent. Le Nasdaq Composite a grimpé de 0,37%.

Résultats aujourd’hui: Pas moins de 25 sociétés cotées sur l’ESB, notamment la Housing Development Finance Corporation, Dabur India, Kansai Nerolac Paints, Cholamandalam Investment, Navin Fluorine, EIH et Godrej Agrovet, annonceront leurs résultats du trimestre de janvier à mars le 7 mai.

Données FIIs, DIIs: Jeudi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont acheté des actions d’une valeur de 1 222,58 crore Rs, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont déchargé des actions d’une valeur de 632,51 crore Rs sur une base nette sur le marché boursier indien.

Lecture de graphique: La tendance sous-jacente de Nifty continue d’être positive avec une action liée à la plage. «Un mouvement durable au-dessus de 14725 est susceptible d’entraîner un renforcement supplémentaire de l’élan à la hausse et qui est susceptible de tirer le marché vers les niveaux de 14900-15000 à nouveau à court terme. Le support immédiat est placé à 14610 », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Les prévisions de croissance de l’Inde réduisent: Au milieu de la deuxième vague de coronavirus, les agences de notation ont commencé à réduire leurs prévisions de croissance pour l’Inde. Le Fonds monétaire international a déclaré jeudi que le récent bond des cas de COVID-19 en Inde présentait des risques à la baisse pour les prévisions d’avril du Fonds pour une croissance de 12,5% de la production économique indienne au cours des exercices 2021 et 2022. Alors que le Credit Suisse a fortement réduit son PIB réel prévisions de croissance pour cet exercice à environ 8,5 à 9%, citant les perturbations économiques dans le pays en raison de la deuxième vague déchaînée qui devrait réduire la croissance de 100 à 150 points de base de l’économie.

