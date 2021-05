SGX Nifty signale un départ prudent pour les indices; 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture d’aujourd’hui

Nifty doit maintenant se maintenir au-dessus de 15 300 pour atteindre de nouveaux sommets, selon les chartistes. (Image: REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux ont continué de grimper mercredi alors que les principaux indices se rapprochaient de leurs sommets historiques. À la cloche de clôture, le S&P BSE Sensex était assis à 51 017 tandis que le Nifty 50 terminait la journée à 15 301. Tous les indices sectoriels, à l’exception de Nifty Metal et de l’indice PSU Bank, ont clôturé avec des gains. Jeudi matin, avant la session d’expiration mensuelle des F&O, SGX Nifty était en territoire positif. Les signaux des pairs mondiaux ont été mitigés jeudi. Les indices de référence de Wall Street ont clôturé avec des gains tandis que la plupart des pairs asiatiques étaient en baisse dans la négative pendant les premières heures de négociation.

Indices mondiaux: Wall Street a légèrement augmenté mercredi. Le NASDAQ, très technologique, a augmenté de 0,59%, le S&P 500 de 0,19%, tandis que le Dow Jones a clôturé à plat avec un biais positif. Cependant, des pairs asiatiques ont été vus se déplacer vers le sud jeudi matin. Shanghai Composite, Hang Seng, Nikkei 225, TOPIX, KOSDAQ et KOSPI étaient tous dans le rouge.

Prise technique: Nifty est maintenant placé près de la zone de résistance d’environ 15350-15450 niveaux, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. «Nifty ne montrant aucun renversement brutal par rapport aux sommets jusqu’à présent pourrait être une indication positive. Tant que cette force de tendance haussière se poursuivra pour les 1-2 prochaines séances, on peut s’attendre à une cassure haussière décisive de l’obstacle à 15450 niveaux », a-t-il ajouté.

Niveaux à surveiller: Nifty doit maintenant se maintenir au-dessus de 15 300 pour atteindre de nouveaux sommets. «Nous avons une bonne plage de support à 15 000 et par conséquent pouvons acheter des corrections. Tant que le Nifty maintient 15 000 sur une base de clôture, nous sommes en territoire haussier », a déclaré Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments. Pendant ce temps, Nagaraj Shetti pense que si Nifty tient bon, 15 800 pourraient être la prochaine cible.

Indice de volatilité: India VIX, la jauge de volatilité, a baissé de plus de 20% jusqu’à présent ce mois-ci. Cependant, hier, l’indice, souvent appelé jauge de la peur, a grimpé de 11% pour se situer à 20,87. Il s’agit du mouvement le plus net indiqué par l’indice de volatilité ce mois-ci.

Métiers FII et DII: Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont continué à injecter de l’argent sur les marchés boursiers nationaux mercredi. Les FII étaient des acheteurs nets de Rs 241 crore de titres nationaux. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient à nouveau des vendeurs nets, retirant Rs 438 crore.

