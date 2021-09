SGX Nifty suggère un début d’écart pour Sensex, Nifty; 5 choses à savoir avant l’ouverture du marché

in

Les marchés boursiers asiatiques se négociaient à la baisse au début des échanges. (Photo : REUTERS)

Les contrats à terme Nifty ont atteint 134,50 points ou 0,76% lors des premiers échanges sur la bourse de Singapour, suggérant un départ en baisse pour BSE Sensex et Nifty 50 pour lundi. Les indices boursiers ont bondi vendredi à leurs nouveaux sommets de durée de vie. Au cours de la semaine dernière, l’indice de référence de l’ESB à 30 actions a bondi de 710 points ou 1,21%. En l’absence d’annonce de données macroéconomiques nationales majeures cette semaine, les investisseurs suivraient de près la décision de la Fed américaine sur les taux d’intérêt et d’autres tendances mondiales pour décider de son mouvement ultérieur. De plus, les participants au marché suivraient également les mouvements des investisseurs institutionnels étrangers, la tendance du dollar roupie, le brut brent et d’autres indices mondiaux.

Veille mondiale : Les marchés boursiers asiatiques se négociaient à la baisse au début des échanges. Le S&P/ASX 200 en Australie a chuté de 1,21%, tandis que l’indice Hang Seng a chuté de 2,18%. Alors que les marchés de la Chine continentale, du Japon et de la Corée du Sud sont restés fermés lundi pour congés. Dans le commerce au jour le jour à Wall Street, les actions américaines ont terminé en forte baisse dans une large vente vendredi. Le Dow Jones Industrial Average a perdu 166,44 points, soit 0,48%, le S&P 500 a perdu 40,76 points, soit 0,91% ; et le Nasdaq Composite a perdu 137,96 points, soit 0,91%.

Activité commerciale des FII, DII: Vendredi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont acheté des actions d’une valeur nette de 1 552,59 crores de roupies, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont déchargé des actions d’une valeur nette de 1 398,55 crores de roupies sur le marché indien des actions.

Vue technique: Les analystes ont déclaré que le marché semblait avoir commencé avec des prises de bénéfices et une volatilité aux nouveaux sommets. « Après avoir fortement progressé au cours des dernières séances, il existe une possibilité de consolidation ou de faiblesse mineure dans les séances à venir. Un support important est placé à 17400 et il existe une possibilité de rebond à la hausse à partir des niveaux inférieurs », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Appeler, mettre OI: L’intérêt de vente ouvert s’élevait à 17 000, suivi de 17 600 niveaux, tandis que le Call OI maximum était de 18 000 suivi de 17 800 niveaux. L’OI a augmenté pour 17600 PE, ce qui implique que les vendeurs d’options considèrent les niveaux 17600 comme un support solide. D’autre part, la plus forte augmentation de l’OI est pour 18000 CE. Cela implique que les auteurs d’options considèrent le niveau 18000 comme un niveau de résistance élevé. Les données sur les options suggèrent une fourchette de négociation plus large entre 17 600 et 18 000 niveaux, a déclaré Aprajita Saxena, analyste de recherche, Trustline Securities.

Bank Nifty sur les cartes : Le niveau de décision de tendance pour le futur Bank Nifty est de 37200 s’il se négocie et se maintient au-dessus de 37200 Bank Nifty peut tester 38345-38550 mais s’il se négocie en dessous de 37200, il peut chuter à 37680-37370. : Sur le front technique, l’indicateur de dynamique RSI, lorsqu’il est tracé sur la période quotidienne, peut être vu se maintenir constamment au-dessus de la barre des 65, ce qui montre une forte dynamique positive à court et moyen terme. Si la tendance haussière à long terme reste intacte, Nifty Bank peut avancer vers les niveaux 39000 et 39500 dans les semaines à venir », a ajouté Saxena.

