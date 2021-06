SGX Nifty suggère un début d’écart pour Sensex, Nifty; 5 choses à savoir avant l’ouverture du marché

Les marchés boursiers asiatiques ont été jugés mitigés, alors même que le S&P 500 a réalisé une clôture record à Wall Street dans le commerce du jour au lendemain

Les contrats à terme astucieux se négociaient 38 points de plus à 15 813 sur la bourse de Singapour. Les tendances sur SGX Nifty ont indiqué une ouverture positive pour BSE Sensex et Nifty 50 le dernier jour de la semaine. En l’absence de tout événement majeur sur le marché intérieur, les marchés boursiers indiens surveilleront de près les indices mondiaux, ainsi que les cas de COVID-19 et le rythme de la campagne de vaccination. Les marchés boursiers asiatiques ont été jugés mitigés, même si le S&P 500 a enregistré une clôture record à Wall Street dans le commerce du jour au lendemain. Les analystes estiment que Nifty reste en territoire positif et pourrait évoluer vers 16 000.

Les marchés mondiaux: Les actions des marchés boursiers asiatiques se sont négociées de manière mitigée. Le Nikkei 225 du Japon a augmenté de 0,3% tandis que le Topix a chuté de 0,12%. En Corée du Sud, le Kospi a progressé de près d’un demi pour cent. Les actions en Australie étaient plus élevées alors que le S&P/ASX 200 a grimpé de 0,12 %. Les actions de Wall Street ont terminé en hausse jeudi, le S&P 500 clôturant au-dessus de son précédent record établi le 7 mai. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,06 %, le S&P 500 de 0,47 % et le Nasdaq Composite de 0,78 %.

Appeler OI, METTRE OI : L’intérêt ouvert maximum PUT (OI) a été observé à 15 700 strikes, ce qui implique un support pour Nifty 50 au niveau de 15 700. Cela a été suivi de 15 400 grèves. Alors que l’appel le plus élevé OI a été vu concentré à 15 800, suivi de 15 750 grèves, selon NSE.

Support astucieux, niveaux de résistance : Le statut de tendance haussière à court terme de Nifty reste intact et la récente faiblesse devrait être dépassée à court terme, a déclaré un analyste. “Un mouvement durable au-dessus de 15800 devrait ouvrir 200 à 300 points de hausse supplémentaires pour le marché à venir. Le support crucial est placé à 15600 », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Résultats aujourd’hui : Au total, 57 sociétés cotées à l’ESB telles que BEML, BHEL, CG Power, Cochin Shipyard, DLF, Edelweiss Financial Services, Goa Carbon et Sun TV, entre autres, devraient annoncer leurs résultats du trimestre de mars le 11 juin.

Dodla Dairy, Krishna Institute of Medical Sciences, fourchettes de prix de l’introduction en bourse fixées : Les introductions en bourse de Dodla Dairy, Krishna Institute of Medical Sciences, ouvriront le 16 juin 2021. La fourchette de prix pour Dodla Dairy est fixée à Rs 421-428 par action. Alors que pour Rs 2 143,74 crore KIMS, il est fixé à Rs 815-825 par action.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.