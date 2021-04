SGX Nifty suggère un départ plat pour Sensex, Nifty; 5 choses à savoir avant l’ouverture du marché

Les investisseurs suivront de près les tendances de l’augmentation des cas de coronavirus, la campagne de vaccination en cours, le développement spécifique aux actions et les entrées de fonds étrangers.

BSE Sensex et Nifty 50 étaient susceptibles d’ouvrir à plat mardi, au milieu d’une flambée des cas de COVID-19 et de signaux mondiaux mitigés. Les investisseurs suivront de près les tendances de l’augmentation des cas de coronavirus, la campagne de vaccination en cours, le développement spécifique aux actions et les entrées de fonds étrangers. En outre, les marchés indiens suivront les indices mondiaux après l’annonce récente d’un plan d’investissement infra par le président américain. Les acteurs du marché se concentreraient désormais sur les résultats trimestriels à venir qui commenceraient à partir de la mi-avril. Sur le plan intérieur, les inquiétudes concernant la deuxième vague de Covid qui se propage rapidement en Inde persistent, a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le commerce de détail chez Motilal Oswal Financial Services Ltd.

SGX Nifty plat: Les contrats à terme astucieux se négociaient à plat, en hausse de 17 points ou 0,12 pour cent à 14739 sur la Bourse de Singapour, faisant allusion à une ouverture plate à positive mardi.

Activité FII et DII: Lundi, les investisseurs institutionnels étrangers ont déchargé des actions d’une valeur de 931,66 crore Rs, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont accumulé des actions d’une valeur de 75,48 crore Rs sur une base nette sur le marché boursier indien, selon les données provisoires disponibles sur le NSE.

Veille mondiale: Les marchés boursiers asiatiques se sont négociés de manière mitigée mardi avec le Nikkei 225 du Japon en baisse de près d’un pour cent tandis que l’indice Topix a chuté de 0,8 pour cent. Kospi de la Corée du Sud a également diminué d’un demi pour cent. Dans le commerce de nuit à Wall Street, les indices boursiers américains Dow Jones et S&P 500 ont clôturé à des niveaux records. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,13%, le S&P 500 de 1,44% et le Nasdaq Composite de 1,67%.

Les entrées brutes d’IDE ont atteint un record de 72 milliards de dollars: Les entrées brutes d’investissements directs étrangers (IDE) en Inde ont augmenté de 15% en glissement annuel au cours des dix premiers mois de cet exercice pour atteindre un niveau record de 72,12 milliards de dollars. Les entrées brutes, qui comprennent les IDE en actions, les bénéfices réinvestis, les fonds propres des entités non constituées en société et d’autres capitaux, ont été stimulées par une hausse de près de 46%, en glissement annuel, observée dans les segments des logiciels et du matériel informatique.

Décision RBI MPC du 7 avril: Le comité de fixation des taux dirigé par le gouverneur de la RBI Shaktikanta Das, MPC, a entamé lundi ses délibérations de trois jours sur la politique monétaire. La banque centrale annoncera la résolution du Comité de politique monétaire (MPC) le 7 avril. Les experts estiment que la Banque de réserve maintiendra le statu quo sur les taux directeurs lors de sa première révision bimensuelle de la politique monétaire pour le budget actuel.

