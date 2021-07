SGX Nifty tombe, Sensex, Nifty peut commencer en rouge; 5 choses à savoir avant l’ouverture du marché

Les analystes ont déclaré que les marchés boursiers avaient connu une forte hausse au cours des 12 à 18 derniers mois, soutenus par des bénéfices sains, une amélioration des sentiments, une liquidité bénigne et un faible coût du capital.

BSE Sensex et Nifty 50 semblent à nouveau commencer dans le rouge vendredi, après une chute de 1% lors de la session précédente. En plus des résultats trimestriels du TCS, les investisseurs suivront les résultats des entreprises pour le développement spécifique aux actions, le rythme de vaccination, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain et d’autres indices mondiaux. Les analystes ont déclaré que les marchés boursiers avaient connu une forte hausse au cours des 12 à 18 derniers mois, soutenus par des bénéfices sains, une amélioration des sentiments, une liquidité bénigne et un faible coût du capital. « Les valorisations actuelles, bien qu’elles ne soient pas chères, ne sont pas lucratives du point de vue risque-rendement. Le déblocage progressif de l’économie et l’amélioration du contexte de la demande offrent des opportunités bottom-up. Une livraison de bénéfices cohérente par rapport aux attentes est essentielle pour une surperformance future », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services.

SGX Nifty se négocie en rouge : Les contrats à terme astucieux se négociaient à 44,50 points ou 0,3% à 15 665 sur la bourse de Singapour, laissant présager un début négatif pour les indices boursiers de référence.

Résultats du premier trimestre aujourd’hui : Des sociétés telles que Delta Corp, Excel Realty N Infra, Integrated Capital Services, Madhucon Projects, Mapro Industries, Suryavanshi Spinning Mills, K&R Rail Engineering et Valencia Nutrition annonceront aujourd’hui leurs résultats du premier trimestre de l’exercice 22.

Données FII et DII : Jeudi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont vendu des actions d’une valeur nette de Rs 554,92 crore, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont déchargé des actions d’une valeur nette de Rs 949,18 crore sur le marché indien des actions.

Veille mondiale : Vendredi, les marchés boursiers asiatiques se négociaient à la baisse, alors que les inquiétudes liées au COVID-19 refait surface. Le Nikkei 225 du Japon a chuté de plus de 2% tandis que l’indice Topix a perdu 1,85%. Kospi, en Corée du Sud, a chuté de 1,66% après que le pays a annoncé que Séoul serait soumis à des règles strictes de distanciation sociale. Dans le commerce au jour le jour, les indices boursiers américains à Wall Street ont perdu du terrain. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,75%, le S&P 500 a perdu 0,86% et le Nasdaq Composite a chuté de 0,72%.

Appeler, mettre OI : L’intérêt d’appel ouvert maximum a été observé à 15 800, suivi de 16 000. Alors que le put OI maximum était de 15 700 avec 47 987 contrats, suivi de 15 300. L’Inde VIX, l’indice de volatilité, a augmenté de 11,03 % pour atteindre 13,56

