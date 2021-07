SGX Nifty tombe, Sensex, Nifty regarde un début prudent; variante delta COVID, déroute mondiale, facteurs clés du premier trimestre

Les investisseurs surveilleront de près la propagation de la variante Delta, les résultats du trimestre d’avril à juin, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain et d’autres développements mondiaux. Image : .

Les contrats à terme astucieux ont réduit les pertes au début des échanges et n’ont baissé que de 8,5% à 15 733 sur la bourse de Singapour. BSE Sensex et Nifty 50 ont commencé mardi avec prudence, à la suite d’une déroute mondiale. Les investisseurs surveilleront de près la propagation de la variante Delta, les résultats du trimestre d’avril à juin, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain et d’autres développements mondiaux. Les analystes ont déclaré que la saison des résultats du premier trimestre a été jusqu’à présent mitigée et a conduit à une action spécifique au secteur / aux actions qui devrait se poursuivre. En outre, il peut fournir aux investisseurs un aperçu de l’ampleur de la reprise économique à travers les commentaires de la direction. «Le marché s’est consolidé près de ses plus hauts niveaux de vie au cours des deux dernières semaines. Dans l’ensemble, les marchés boursiers ont fait preuve d’une forte résilience même s’ils sont confrontés à des vents contraires liés à l’avènement d’une éventuelle troisième vague de COVID », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services.

Dernier jour pour enchérir sur l’introduction en bourse de Tatva Chintan : Aujourd’hui est le dernier jour pour les investisseurs de faire une offre pour l’introduction en bourse de Tatva Chintan Pharma. L’émission publique a été souscrite 15 fois à ce jour, toutes les catégories d’investisseurs ayant sursouscrit leur part.

Veille mondiale : Les marchés boursiers asiatiques ont plongé en début de séance mardi, après une vente massive à Wall Street. Aux États-Unis, les cas de COVID-19 ont grimpé de 70% la semaine dernière, alimentés par la variante Delta. Le Dow Jones Industrial Average a perdu 725,81 points, soit 2,09 %, le S&P 500 a perdu 68,67 points, soit 1,59 %, et le Nasdaq Composite a perdu 152,25 points, soit 1,06 %, à 14 274,98.

L’économie devrait croître de 6,5 à 7 % au cours de l’exercice 23 : L’économie devrait croître de 6,5 à 7 % au cours de l’exercice 23 et le taux d’expansion pourrait encore s’accélérer par la suite, car les fruits des réformes structurelles entreprises à la suite de la pandémie de Covid-19 seront visibles dans les années à venir, a déclaré le conseiller économique en chef ( CEA) Krishnamurthy V Subramanian a déclaré lundi.

Les FII deviennent des vendeurs nets sur le marché boursier indien : Lundi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont déchargé des actions d’une valeur de 2 198,71 crores de Rs, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont acheté des actions d’une valeur nette de 1 047,66 crores de Rs sur le marché boursier indien.

Résultats du 1er trimestre : ICICI Prudential Life Insurance Company, Bajaj Finance, Asian Paints, Syngene International, ICICI Securities, Crisil, DCM Shriram, Shyam Metalics and Energy, ITDC, Newgen Software et Jubilant Ingrevia font partie des sociétés qui publieront leurs résultats du trimestre d’avril à juin le 20 juillet. .

Appelez, METTRE OI : L’intérêt ouvert d’appel maximal de 67 843 contrats a été constaté à 16 000 grèves, suivi de 15 900 grèves. L’intérêt ouvert maximal du Put de 39 685 contrats a été observé à 15 700 grèves, suivies de 15 600 grèves.

