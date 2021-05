SGX Nifty tombe, Sensex, Nifty regardent au début négatif; 5 choses à savoir avant l’ouverture du marché

Les participants au marché s’inspireront des cas d’infection au COVID, de la campagne de vaccination en cours, des résultats du quatrième trimestre, des prix du pétrole, de la trajectoire de la roupie et d’autres développements mondiaux. Image: .

BSE Sensex et Nifty 50 affichaient une ouverture négative mercredi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty. Les contrats à terme astucieux s’échangeaient 76 points ou 0,50% de moins à 15 084,50 à la Bourse de Singapour. Les acteurs du marché s’inspireront des cas d’infection au COVID, de la campagne de vaccination en cours, des résultats du quatrième trimestre, des prix du pétrole, de la trajectoire de la roupie et d’autres développements mondiaux. Les marchés mondiaux ont également été jugés négatifs lors des premiers échanges mercredi. Les prix du pétrole se sont stabilisés à la baisse lors de la session précédente, tombant d’un sommet de deux mois. Le marché devrait poursuivre sa tendance positive alors que les nouveaux cas quotidiens de covid diminuent et que les investisseurs sont optimistes quant à la réouverture prochaine de l’activité économique, a déclaré un analyste. «La saison des résultats a également été saine jusqu’à présent, apportant ainsi un soutien au marché. Même les nouvelles positives qui circulent autour du front de la vaccination offrent une bonne visibilité », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le commerce de détail chez Motilal Oswal Financial Services.

Les marchés mondiaux: Les marchés boursiers de Hong Kong et de Corée du Sud ont été fermés pour un jour férié le mercredi. Le Nikkei 225 du Japon a chuté de près d’un pour cent tandis que l’indice Topix a glissé d’un demi pour cent. Dans le commerce au jour le jour à Wall Street, les indices boursiers américains se sont soldés par des pertes. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,78%, le S&P 500 de 0,85% et le Nasdaq Composite de 0,56%.

Résultats du quatrième trimestre: Des sociétés telles que Indian Oil Corporation, Indiabulls Housing Finance, Endurance Technologies, JK Tire & Industries, MAS Financial Services, SML Isuzu, Shriram Asset Management, Tanla Platforms, TCI Express et Zuari Agro Chemicals, entre autres, publieront leurs résultats trimestriels le 19 mai.

Les FII deviennent des acheteurs nets d’actions indiennes: Mardi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont accumulé des actions d’une valeur de 618,49 crore de Rs, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont acheté des actions d’une valeur de 449,52 crore de Rs sur une base nette sur le marché boursier indien.

Vue technique: La tendance à court terme de Nifty continue d’être positive, a déclaré un analyste. «L’ouverture de l’écart haussier non comblé et la formation d’une petite bougie positive pourraient laisser entrevoir une possibilité de réservation de bénéfices émergeant des sommets. Par conséquent, les taureaux doivent être prudents aux hauts du swing. Nifty ne montrant aucune réservation de profit dans les deux prochaines sessions pourrait ouvrir les prochains niveaux à la hausse de 15450-15500 à court terme. Le support immédiat est placé à 15 000 niveaux », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Consolidation en cours pour améliorer les rendements des actions: La consolidation en cours des actions améliorerait les perspectives de rendement au cours du second semestre 2021, a déclaré Morgan Stanley. Les indicateurs avancés relatifs aux fondamentaux tels que la croissance, la stabilité, la politique gouvernementale et la politique RBI, et les bénéfices des entreprises sont généralement positifs en ce qui concerne les rendements des actions, ont déclaré les analystes de la maison de courtage américaine.

