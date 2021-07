SGX Nifty tombe, Sensex, Nifty s’apprête à démarrer en rouge ; 5 choses à savoir avant l’ouverture du marché

in

Des facteurs tels que le développement spécifique des actions, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain et d’autres indices mondiaux guideront les marchés aujourd’hui. Image : .

Les tendances sur SGX Nifty suggèrent une ouverture négative pour BSE Sensex et Nifty 50 mercredi. Les contrats à terme astucieux se négociaient à 78,50 points, soit un demi pour cent de moins, à 15 762,50 sur la bourse de Singapour. Des facteurs tels que le développement spécifique aux actions, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain et d’autres indices mondiaux guideront les marchés aujourd’hui. Les pairs mondiaux se négociaient dans le rouge au début des échanges. Les prix du pétrole ont également chuté lors de la session précédente après que les producteurs de l’OPEP ont annulé une réunion lorsque les principaux acteurs n’ont pas pu parvenir à un accord pour augmenter l’offre.

Veille mondiale : Les marchés boursiers asiatiques s’échangeaient de manière mitigée en début de séance mercredi. Le Nikkei 225 du Japon a chuté de 0,75% tandis que l’indice Topix a baissé de plus d’un demi pour cent. Le sud-coréen Kospi a perdu 0,68%. Dans les échanges du jour au lendemain à Wall Street, le Dow Jones et le S&P 500 ont chuté mardi, tandis que le Nasdaq Composite a bondi pour une clôture record. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,6%, le S&P 500 a perdu 0,20% et le Nasdaq Composite a ajouté 0,17%.

Commerces FII et DII: Mardi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont déchargé des actions d’une valeur de Rs 543,30 crore, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont récupéré des actions d’une valeur nette de Rs 521,30 crore sur le marché boursier indien.

Ouverture des introductions en bourse de GR Infra, Clean Science and Technology : Aujourd’hui, les introductions en bourse de GR Infraprojects et Clean Science and Technology seront ouvertes à la souscription. Collectivement, les deux introductions en bourse prévoient d’augmenter le crore de Rs 2 509, à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix.

Vue technique astucieuse : La tendance haussière à court terme de Nifty semble avoir de nouveau rencontré des bénéfices d’environ 15 900 niveaux, a déclaré un analyste. “Une nouvelle faiblesse mercredi pourrait confirmer un renversement négatif et cela pourrait ouvrir une nouvelle série de corrections à la baisse sur le marché par rapport aux sommets. Un mouvement au-dessus de doji à 15915 ne pourrait qu’annuler cette tendance baissière. Le support immédiat est placé à 15730 », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Appeler, METTRE l’intérêt ouvert : Maximum Call OI a été vu à 16 000 grèves avec 88 155 contrats, suivis de 15 900 grèves. L’intérêt ouvert maximal du Put de 55 087 contrats a été observé à 15 700 grèves, suivi de 15 800 grèves avec 46 503 contrats.

