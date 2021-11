SGX Nifty up ; Résultats du deuxième trimestre, actions sous interdiction F&O, introduction en bourse de Policybazaar, autres indices mondiaux pour guider les marchés

Compte tenu de Diwali jeudi, cette semaine est tronquée avec tous les yeux dans l’attente du résultat du MPC de la Fed américaine

Mercredi, les indices de référence des marchés boursiers nationaux, BSE Sensex et Nifty 50, ont commencé à s’écarter. Les contrats à terme astucieux se négociaient à 51,50 points, soit 0,3% de plus, à 17 972,50 sur la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, S&P BSE Sensex a terminé en baisse de 109 points à 60 029 tandis que NSE Nifty 50 a perdu 40 points pour terminer à 17 888. Compte tenu de Diwali jeudi, cette semaine est tronquée et tous les yeux attendent le résultat du MPC de la Fed américaine qui pourrait donner une direction à l’évolution future du marché. « Sur le plan intérieur, la saison des résultats a été jusqu’à présent mitigée tandis que les points de données macroéconomiques ont été robustes – donnant confiance aux investisseurs en ce qui concerne la reprise économique. Nous estimons que Nifty EPS augmentera de 35 %/20 % à INR730/INR874 pour FY22E/FY23E, respectivement », a déclaré Siddhartha Khemka, Head – Retail Research, Motilal Oswal Financial Services.

Veille mondiale : Les marchés boursiers asiatiques s’échangeaient de manière mitigée mercredi matin. Le S&P/ASX 200 en Australie a bondi de 1,2%. En Corée du Sud, le Kospi a reculé de 0,72%. Les marchés au Japon sont fermés le mercredi pour un jour férié. Dans les échanges du jour au lendemain à Wall Street, les indices américains ont atteint des sommets records. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 138,79 points, ou 0,39%, à 36 052,63, le S&P 500 a gagné 16,98 points, ou 0,37%, à 4 630,65 et le Nasdaq Composite a ajouté 53,69 points, ou 0,34%, à 15 649,60.

Dernier jour pour s’inscrire à Policybazaar IPO : L’offre publique initiale (IPO) de Rs 5 650 crore de PB Fintech, la société mère de Policybazaar et Paisabazaar, a abouti mardi au deuxième jour du processus d’appel d’offres.

Résultats T2 : Sociétés cotées à l’ESB telles que State Bank of India (SBI), Eicher Motors, Aditya Birla Fashion and Retail, Bata India, DCM Shriram Industries, GPT Infraprojects, Grindwell Norton, Gujarat State Petronet, Gujarat Alkalies & Chemicals, Likhitha Infrastructure, Pfizer, RattanIndia Power, Sharon Bio-Medicine et Uflex publieront leurs résultats du trimestre de septembre.

Données FII, DII : Mardi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont acheté des actions d’une valeur de Rs 244,87 crore, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont déchargé des actions d’une valeur nette de Rs 6 crore sur le marché boursier indien.

Stocks sous interdiction F&O : Les actions de la Punjab National Bank (PNB) et d’Escorts étaient sous le coup de l’interdiction F&O pour le 3 novembre 2021. Si l’intérêt ouvert d’une action dépasse 95% du MWPL (limites de positions à l’échelle du marché), tous les contrats F&O de cette action entrent dans une période d’interdiction. .

Vue technique astucieuse : Les analystes disent que la tendance sous-jacente de Nifty reste positive et que la résistance immédiate de 18050 devrait bientôt être retirée à la hausse. « Un mouvement haussier durable au-dessus de l’obstacle immédiat pourrait tirer Nifty vers la prochaine résistance de 18300 niveaux », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

