SGX Nifty up, Sensex, Nifty eye gap-up start ; 5 choses à savoir avant l’ouverture du marché

Une multitude de facteurs tels que la réunion Caninet, le cycle de règlement T+1 pour l’achèvement des transactions sur actions, les actions spécifiques aux actions, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie et d’autres indices mondiaux seront parmi les facteurs directeurs du marché boursier indien.

BSE Sensex et Nifty 50 envisageaient un départ positif mercredi, un jour avant l’expiration hebdomadaire des F&O, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty. Au début des échanges, les contrats à terme Nifty se négociaient à 39,50 points, soit 0,23 %, à 17 418,50 sur la bourse de Singapour. Une multitude de facteurs tels que la réunion du Cabinet, le cycle de règlement T+1 pour l’achèvement des transactions sur actions, les actions spécifiques aux actions, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie et d’autres indices mondiaux seront parmi les facteurs directeurs du marché boursier indien. « À l’avenir, la dynamique positive devrait se maintenir car les sentiments restent assez constructifs, soutenus par l’amélioration des données économiques et des attentes de bénéfices positives. Une forte liquidité et des signaux mondiaux positifs sont également susceptibles d’aider les marchés nationaux à poursuivre leurs mouvements à des niveaux records », Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services.

Veille mondiale : Les marchés boursiers asiatiques ont été jugés mitigés au début des échanges mercredi. Le Nikkei 225 du Japon a augmenté de 0,48% tandis que l’indice Topix a gagné 0,51%. Ailleurs, le Kospi de la Corée du Sud a chuté de 0,25% tandis que le S&P/ASX 200 en Australie a baissé de 0,27%. Dans les échanges du jour au lendemain à Wall Street, Down Jones et le S&P 500 ont chuté. Le Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,78%, le S&P 500 de 0,40% et le Nasdaq Composite de 0,03 %.

Discours technique : Les analystes disent qu’après avoir été témoin d’un rallye de 800 points, l’indice présente une tendance liée à une fourchette, ce qui indique que les taureaux pourraient ressentir de l’inconfort pour aller plus loin près de 17450. “Mais techniquement, une correction à court terme n’est possible que si l’indice tombe en dessous 17290. Pour les prochaines séances de bourse, 17290 pourrait agir comme un niveau de décision de tendance, au-dessus duquel nous pouvons nous attendre à une autre vague de tendance haussière vers les niveaux 17450-17500. Cependant, une négociation en dessous du même niveau pourrait déclencher une correction intrajournalière rapide jusqu’à 17250-17210 », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities.

Activité FII et DII : Mardi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont déchargé des actions d’une valeur nette de Rs 145,45 crore, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont vendu des actions d’une valeur nette de Rs 136,57 crore sur le marché indien des actions.

Sebi introduit le cycle de règlement T+1 : Le régulateur des marchés des capitaux Sebi a introduit mardi le cycle de règlement T+1 pour l’achèvement des transactions sur actions sur une base facultative dans le but d’améliorer la liquidité du marché. Actuellement, les transactions sur les bourses indiennes sont réglées en deux jours ouvrables après la transaction (T+2).

Ouverture de l’introduction en bourse de Sansera Engineering le 14 septembre : L’offre publique initiale de Sansera Engineering s’ouvrira aux souscriptions le 14 septembre et se clôturera le 16 septembre. L’introduction en bourse consiste en une pure offre de vente de 17,24 millions d’actions par ses actionnaires et promoteurs existants.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.