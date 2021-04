SGX Nifty up, Sensex, Nifty peuvent commencer plus haut; 5 choses à savoir avant d’ouvrir la cloche

Suite aux annonces du gouverneur de la RBI Shaktikanta Das du GSAP, les rendements des obligations à 10 ans ont chuté d’environ 4 points de base à 6,08%, la roupie a chuté de près de 1,5% – sa plus forte baisse en une journée depuis août 2019. Image: .

BSE Sensex et Nifty devaient ouvrir sur une note positive jeudi, un jour après que la Banque de réserve de l’Inde a annoncé la décision du Comité de politique monétaire. Au cours de la session précédente, les marchés ont applaudi la politique de RBI alors que le sentiment des investisseurs restait optimiste. Le Sensex a augmenté de 460,37 points (0,94%) pour clôturer à 49 661,76 tandis que le Nifty a bondi de 135,55 points (0,92%) pour clôturer à 14 819,05. Suite aux annonces du gouverneur de la RBI Shaktikanta Das du GSAP, les rendements des obligations à 10 ans ont chuté d’environ 4 points de base à 6,08%, la roupie a chuté de près de 1,5% – sa plus forte baisse en une journée depuis août 2019 pour se terminer à 74,56 niveau le plus bas en plus de quatre mois en raison de la même raison de maintien d’une politique monétaire facile et d’une position accommodante, a déclaré Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail chez HDFC Securities.

SGX Nifty en vert: Les contrats à terme astucieux se négociaient de près d’un demi pour cent ou 60 points de plus à 14 923,50 à la Bourse de Singapour, ce qui laissait entendre un début positif pour BSE Sensex et Nifty 50.

RBI maintient le statu quo: La Banque de réserve indienne a annoncé mercredi la décision de politique monétaire, maintenant le taux des pensions inchangé à 4 pour cent. C’était le cinquième MPC consécutif où la RBI a maintenu les taux d’intérêt inchangés et a maintenu une position accommodante.

Activité FII et DIIMercredi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont enregistré des actions d’une valeur de 227,42 crore Rs, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont acheté des actions d’une valeur de 381,08 crore Rs sur une base nette sur le marché au comptant, selon les données provisoires disponibles sur le NSE.

Veille mondiale: Les marchés boursiers asiatiques se sont négociés de manière mitigée au début des échanges mercredi, après Wall Street. Le Nikkei 225 du Japon a glissé de 0,34% tandis que l’indice Topix a chuté de 0,69%. Le composite de Shanghai a baissé de 0,26%. Dans le commerce au jour le jour à Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,05%, le S&P 500 de 0,15%, tandis que le Nasdaq Composite a chuté de 0,07%.

Support astucieux, niveaux de résistance: La tendance à court terme de Nifty est positive avec une action liée à la plage. «Le marché est maintenant placé à proximité du« make or break »- une zone cruciale de 14900 niveaux. Le schéma graphique à court terme indique une faiblesse intrajournalière mineure ou un mouvement de consolidation autour des niveaux de 14880 avant de montrer une cassure à la hausse durable à court terme. Le support immédiat est placé à 14730 », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

