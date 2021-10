SGX Nifty up, support Nifty, techniques Bank Nifty, actions sous interdiction F&O ; les éléments clés à surveiller aujourd’hui

Le jour d’expiration hebdomadaire de F&O, BSE Sensex et Nifty 50 devaient ouvrir en territoire positif. Image : .

Le jour d’expiration hebdomadaire de F&O, BSE Sensex et Nifty 50 devaient ouvrir en territoire positif. Dans un contexte de volatilité accrue, les indices de référence ont terminé dans le rouge ces deux derniers jours. Les analystes disent que le début timide de la saison des résultats a conduit à des prises de bénéfices et que les indices mondiaux n’ont pas non plus été très encourageants. « À l’avenir, nous nous attendons à ce que le clapot continue en raison de l’expiration hebdomadaire et des bénéfices prévus de certains des principaux indices, il est donc prudent de restreindre les positions à effet de levier pour le moment et de laisser les marchés se stabiliser », Ajit Mishra, vice-président – Recherche, Religare Courtage, dit. Un support crucial astucieux se trouve maintenant à 18150-18200.

SGX Nifty en vert : Les contrats à terme Nifty se négociaient à 39 points ou 0,21% à 18356 sur la bourse de Singapour, indiquant un début d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50 jeudi.

Données FII, DII : Mercredi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont vendu des actions d’une valeur de Rs 1 843,09 crore, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont déchargé des actions d’une valeur de Rs 1 680,73 crore sur le marché boursier indien.

Vue technique astucieuse : De nouvelles ventes pourraient être observées au cours des deux prochaines sessions, mais le premier signe de faiblesse ne serait pris en compte que si Nifty glisse en dessous de 18 170 -18 160. Pour les day traders, les niveaux 18 550-18 600 seraient l’obstacle immédiat. Si le marché est capable de se maintenir au-dessus du niveau de 18 150, l’indice peut atteindre des niveaux plus élevés de 18 600 à 18 750. Il a également pris en charge les 9 lignes EMA (moyenne mobile exponentielle) vers 18171, a déclaré Aprajita Saxena, analyste de recherche, Trustline Securities, à Financial Express Online.

Support, résistance de Bank Nifty : L’indice bancaire a réussi à se maintenir au-dessus de 39250, ce qui suggère que 39250 -39200 sera une zone de support importante pour rester positif à court terme. Si Nifty Bank n’est pas en mesure de maintenir le niveau de 39150-39200, la correction se poursuivrait jusqu’au niveau de 38950-38780. Nifty Bank a fait face à une résistance à un niveau très important de 40 000. Les indicateurs techniques suggèrent un mouvement volatil sur le marché, a déclaré Saxena.

Les marchés mondiaux: Les marchés boursiers asiatiques s’échangeaient de manière mitigée en début de séance jeudi. Le Nikkei 225 du Japon a glissé de 0,28% tandis que l’indice Topix a baissé de 0,21%. Kospi de la Corée du Sud a légèrement baissé de 0,08%. Dans les échanges du jour au lendemain à Wall Street, le S&P 500 et le Dow Jones ont terminé en hausse. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 152,03 points, ou 0,43%, à 35 609,34, le S&P 500 a gagné 16,56 points, ou 0,37%, à 4 536,19 et le Nasdaq Composite a perdu 7,41 points, ou 0,05 %, à 15 121,68.

Stocks sous interdiction F&O aujourd’hui : 10 actions telles que Amara Raja Batteries, Escorts, Vodafone Idea, IRCTC, L&T Finance Holdings, NALCO, Punjab National Bank, SAIL, Sun TV Network et Tata Power – étaient sous l’interdiction de F&O pour le 21 octobre 2021. Si l’intérêt ouvert de tout l’action franchit 95 % de la MWPL (limites de positions à l’échelle du marché), tous les contrats F&O de cette action entrent dans une période d’interdiction.

