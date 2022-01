SGX Nifty up, vue technique Nifty, Bank Nifty sur les graphiques, actions sous interdiction F&O ; choses à surveiller lundi

les marques BSE Sensex et Nifty 50 commençaient de manière positive lundi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty au début des échanges.

Les indices de référence des marchés boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 affichaient un démarrage positif lundi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty au début des échanges. Les contrats à terme astucieux se négociaient 78 points ou 0,44% de plus à 17 935 sur la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, S&P BSE Sensex a ajouté 142 points ou 0,24% pour clôturer à 59 744 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a clôturé 66 points ou 0,38% de plus à 17 812. Une multitude de facteurs étaient susceptibles d’influencer le marché cette semaine, tels que les annonces de données macroéconomiques, les bénéfices trimestriels des majors informatiques, notamment Infosys et TCS, et d’autres indices mondiaux. Les analystes pensent que les bénéfices dicteront la tendance du marché et les participants espèrent un début encourageant des poids lourds de l’informatique. Bien que les marchés négligent actuellement l’augmentation des cas de COVID, l’extension des restrictions strictes imposées par plusieurs États pourrait ébranler le sentiment. « Sur le front de l’indice, Nifty trouverait un support autour de 17 400-17 600 niveaux et la zone 18 000-18 200 agirait comme un obstacle. Au milieu de tout, nous réitérons notre point de vue positif mais prudent et suggérons de nous concentrer davantage sur la gestion des risques car la volatilité devrait rester élevée », Ajit Mishra, vice-président de la recherche. Religare Broking, dit.

Appeler, mettre l’intérêt ouvert : L’intérêt ouvert maximal des contrats a été estimé à 18 000 grèves, suivies de 17 500 grèves. L’écriture d’appels a été observée à 18 300 grèves et le dénouement d’appels a été observé à 18 000 grèves. Alors que l’intérêt ouvert maximal pour le Put a été observé à 17 000 grèves, suivies de 17 500 grèves. L’écriture du put a été observée à 17 800 grèves, et le déroulement du put a été observé à 17 700 grèves.

Vue technique astucieuse : La tendance sous-jacente à court terme de Nifty reste positive avec une volatilité élevée, a déclaré un analyste. « La force de la tendance haussière reste intacte et il est peu probable que nous assistions à une forte baisse tendancielle à partir d’ici. Toute faiblesse à partir d’ici pourrait être une opportunité d’achat autour du support crucial des niveaux 17600 et nous nous attendons à une nouvelle hausse des niveaux inférieurs. La résistance immédiate est placée à 17900 », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Bank Nifty sur les cartes : La texture du marché est volatile et le restera dans un avenir proche. Cependant, la trajectoire du marché est restée latéralement positive, a déclaré un chartiste. « Sur le plan technique, l’indice se négocie au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle sur 5 jours sur le graphique journalier qui est d’environ 36885. Cela constituera un support solide suivi de 36650 alors que le niveau de résistance serait de 38 000 à 38 300. Pour les traders intraday, 37500-37530 serait le niveau de support clé, s’échangeant au-dessus du même niveau, l’indice peut atteindre les niveaux 37900-38150. Si l’indice se négocie en dessous de ces niveaux, il peut baisser vers les niveaux 37330-37150 », a déclaré à Financial Express Online Aprajita Saxena, analyste de recherche chez Trustline Securities.

Veille du marché mondial : Les marchés boursiers asiatiques se négociaient prudemment lundi alors que les investisseurs se préparaient à la volatilité des marchés obligataires et évaluaient le coup économique de la variante à propagation rapide de Covid omicron. L’indice Kospi de la Corée du Sud a chuté de 1,02% tandis que le Kosdaq était en baisse de 1,28%. Les marchés japonais étaient fermés pour un jour férié. Les principaux indices de Wall Street étaient mitigés dans des échanges agités vendredi. Le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 75,05 points, ou 0,21%, le S&P 500 était en baisse de 9,13 points, ou 0,19%, et le Nasdaq Composite était en baisse de 104,61 points, ou 0,69%.

Rachat d’actions TCS : Tata Consultancy Services (TCS) a annoncé vendredi que son conseil d’administration examinerait une proposition de rachat le 12 janvier. Le conseil d’administration de la société doit se réunir le 12 janvier pour approuver et enregistrer les résultats financiers du trimestre octobre-décembre.

Données FII, DII : Vendredi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont acheté des actions d’une valeur nette de Rs 496,27 crore, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont déchargé des actions d’une valeur nette de Rs 115,66 crore sur le marché boursier indien.

Stocks sous interdiction F&O sur NSE : Deux actions – Delta Corp et RBL Bank – étaient sous le coup de l’interdiction F&O le 10 janvier. Si l’intérêt ouvert d’une action dépasse 95 % du MWPL (limites de positions à l’échelle du marché), tous les contrats F&O de cette action entrent dans une période d’interdiction.

