SGX up, Sensex, Nifty peuvent commencer en vert ; RIL AGA, Shyam Metalics, liste Sona BLW, événements clés d’expiration F&O

BSE Sensex et Nifty 50 devraient connaître une ouverture positive jeudi, jour d’expiration hebdomadaire des options. Les contrats à terme astucieux ont augmenté dans le commerce, augmentant de 27,50 points ou 0,18% à 15 723 sur la bourse de Singapour. L’expiration des F&O, l’AGA du RIL, ainsi que le rythme de vaccination COVID-19, les prix du pétrole brut, le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain et d’autres indices mondiaux donneront le ton aux marchés nationaux aujourd’hui. Les chartistes pensent que la tendance à court terme de Nifty 50 est faible avec une action liée à la plage. « L’étendue globale du marché et les grands indices du marché font preuve de résilience par rapport à l’indice de référence Nifty. La faiblesse actuelle devrait disparaître au cours des 1-2 prochaines sessions et le marché pourrait rebondir à nouveau depuis les plus bas. Le support immédiat est placé à 15600 niveaux », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Nouvelles cotations d’actions : Shyam Metalics and Energy et Sona BLW Precision Forgings (Sona Comstar) feront leurs débuts en bourse le 24 juin. Les analystes s’attendent à ce que Shyam Metalics ouvre ses portes avec de solides gains de cotation alors que son introduction en bourse a suscité une forte réaction des investisseurs. Alors que Sona Comstar peut voir des gains modérés par rapport au prix de l’introduction en bourse.

44e AGA du RIL : RIL tiendra sa 44e AGA virtuellement plus tard dans la journée. Le conglomérat pétrolier-télécom dirigé par Mukesh Ambani a déclaré qu’il enverrait son rapport annuel FY21, l’avis de l’AGA et les états financiers audités autonomes et consolidés pour FY21, ainsi que le rapport du Conseil, le rapport des auditeurs et d’autres documents en mode électronique à les membres de la société. La société est susceptible d’annoncer des plans pour les marchés verticaux des télécommunications, du numérique et de la vente au détail du pétrole à la chimie (O2C).

Veille mondiale : Les marchés boursiers asiatiques ont été vus en difficulté dans les premiers échanges jeudi. Le Nikkei 225 du Japon s’échangeait à plat tandis que l’indice Topix a glissé de 0,11%. Le composite chinois de Shanghai a chuté de 0,28% tandis que la composante de Shenzhen était en baisse de 0,34%. Dans les échanges du jour au lendemain à Wall Street, Down Jones a terminé dans le rouge tandis que le S&P 500 et le Nasdaq se sont installés dans le vert. Le Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,03 %, le S&P 500 a augmenté de 0,03 % et le Nasdaq Composite a gagné 0,11 %.

Appelez, METTRE OI : L’intérêt ouvert de l’appel Maxim a été constaté à 15 800 grèves avec 1,09 lakh contrats, suivi de 15 900 grèves avec 87 205 contrats. Le put OI maximum était de 15 500 grèves avec 71 470 contrats, puis de 15 600 grèves avec 62 875 contrats.

Acheteurs nets des FII sur le marché boursier indien : Mercredi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont acheté des actions d’une valeur de 3 156,53 crores de roupies, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont acheté des actions à hauteur de 1 317,20 crores de roupies sur une base nette sur le marché indien des actions.

