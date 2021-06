Shabana Azmi est la proie de fraudeurs prétendant livrer de l’alcool ; porte plainte à la police

in

Shabana Azmi accuse la plateforme de livraison d’alcool de l’avoir trompée

L’actrice vétéran Shabana Azmi se serait fait piéger jeudi par une plateforme de livraison d’alcool en ligne. L’actrice de 70 ans, vue pour la dernière fois à Neerja, s’est plainte d’avoir passé une commande auprès de ‘Living Liquidz’ mais de ne pas avoir reçu sa commande. Elle a en outre affirmé que la plate-forme de livraison avait cessé de répondre à ses appels. Azmi s’est rendue sur Twitter pour partager son numéro de compte, son code IFSC et son mode de transaction. et qu’elle a déposé une plainte à ce sujet.

Plusieurs internautes se sont rendus dans la section des commentaires et ont suggéré quelques solutions. Certains ont même partagé leur propre expérience d’être la proie de telles escroqueries en ligne avec des chiffres fournis sur Google One.

L’actrice a ensuite publié une déclaration disant que les personnes impliquées dans son dupe n’avaient rien à voir avec ‘Living Liquidz, la marque d’alcool haut de gamme avec des magasins de détail à Mumbai, Vashi, Thane. Elle a demandé à la police de Mumbai et au département de la cybercriminalité de prendre des mesures pour empêcher ces ” escrocs ” d’utiliser des noms d'” entreprises légitimes et d’escroquer ” des personnes.

Enfin retrouvé les propriétaires de @living_liquidz & il s’avère que les personnes qui m’ont trompé sont des fraudeurs qui n’ont rien à voir avec Living Liquidz ! J’exhorte @mumbaipolice et @cybercrime à prendre des mesures pour empêcher ces escrocs d’utiliser des noms d’entreprises légitimes et de nous arnaquer https://t.co/AUobsRg0on – Azmi Shabana (@AzmiShabana) 24 juin 2021

Dans le passé, des célébrités de Bollywood, dont Nargis Fakhri, Swara Bhaskar, Akshaye Khanna et Karan Singh Grover, ont également été victimes d’escroqueries en ligne. Akshaye Khanna en 2013 a été dupé pour Rs 50 lakh après que l’acteur a investi de l’argent dans un programme qui a donné le double du retour sur investissement. Swara Bhaskar, dans un cas, a tenté de retirer de l’argent à un guichet automatique à Mumbai. Mais même sans que la machine distribue de l’argent liquide, elle a reçu en déclarant que Rs 20 000 ont été débités de son compte.

Shabana Azmi sera ensuite vue dans Sheer Qorma du cinéaste Faraz Arif Ansari, une histoire d’amour entre deux femmes queer avec également Swara Bhasker et Divya Dutta. Le film sera projeté au Festival du film indien de Stuttgart. La programmation du festival du film comprend également The Great Indian Kitchen et le premier projet de réalisateur de Shefali Shah, Someday.

