Sha’Carri Richardson dit “Je n’ai pas fini” après la 9e place

Tous les regards étaient tournés vers la Classique Préfontaine samedi avec le 100 mètres féminin au centre de l’attention.

Nous obtenions la finale du 100 m féminin que nous n’avons jamais vue à Tokyo aux Jeux olympiques. Sha’Carri Richardson allait enfin pouvoir affronter le podium olympique Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce et Shericka Jackson. Nous pensions que nous pourrions enfin voir comment elle se comparerait aux meilleures du sport.

Mais la finition n’est probablement pas du tout ce à quoi la plupart des gens s’attendaient.

Elaine Thompson-Herah a de nouveau dominé la compétition avec un temps de 10,54, le deuxième temps le plus rapide de l’histoire du 100 m féminin. Shelly-Ann Fraser-Pryce est arrivée derrière elle en 2e avec 10,72 tandis que Shericka Jackson est arrivée en 3e avec 10,72.

Mais aucun qui n’était aussi choquant que la 9e place de Richardson à 11,14. Elle ne semblait tout simplement pas avoir cet équipement supplémentaire que nous avons vu lors des essais olympiques pendant la course.

@FastElaine remporte la victoire avec un 10,54 au 100m !

Ce n’était même pas près du même coureur que nous avons vu frapper un 10,72 lors des essais olympiques plus tôt cette année. Cela ne ressemblait certainement pas à la 6e femme la plus rapide de tous les temps.

Elle a été interrogée sur sa performance après la course. Elle avait beaucoup à dire.

"Parlez tout ce que vous voulez" – Sha'carri Richardson

« C’est une course. Je n’ai pas fini. Compte-moi si tu veux. Parlez tout le [expletive] vous voulez. Parce que je suis là pour rester. Je n’ai pas fini. Je suis la 6e femme la plus rapide de ce jeu – jamais. Et personne ne peut jamais me prendre ça.

Chéri. Elle n’a rien retenu là-bas.

Maintenant, regarde. Richardson a mentionné qu’elle était en congé depuis un mois. Personne n’aurait pu s’attendre à une 9e place, mais nous n’aurions pas non plus dû nous attendre à ce qu’elle remporte cette course. Un mois, c’est long par rapport à des gens qui sont déjà en forme olympique.

Mais, quelle que soit sa perte, il est assez clair qu’elle est toujours très confiante en elle-même malgré sa finition – et à juste titre. Nous avons vu ce qu’elle a fait et à quel point elle est excellente sur la piste.

C’est juste une question qu’elle revienne à ce niveau. Et en connaissant son histoire avec ce sport, nous devrions tous nous attendre à ce qu’elle le fasse.