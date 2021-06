Sha’Carri Richardson est en passe de devenir la plus grande sprinteuse américaine depuis Flo Jo

La dernière fois qu’une Américaine a remporté une médaille d’or olympique au 100 mètres, c’était Gail Devers en 1996. Aujourd’hui, 25 ans plus tard, il est temps d’apprendre un nouveau nom prêt à prendre d’assaut ce sport : Sha’Carri Richardson.

Lors des essais olympiques ce week-end, Richardson a battu la compétition en 10,86, affichant l’un des 10 meilleurs temps de l’histoire et ratant le record du monde de Florence Griffith Joyner de 0,24.

Richardson s’est imposée comme la femme la plus rapide de l’histoire du sprint américain autre que Flo Jo. Une comparaison élevée à coup sûr, mais que Richardson a préparée pour toute sa vie d’adulte.

Phénomène adolescente, Richardson a commencé à faire tourner les têtes aux Jeux olympiques juniors en 2016, lorsqu’elle a remporté l’or. Elle a ensuite enchaîné avec une victoire aux championnats américains d’athlétisme, puis aux jeux panaméricains, se consolidant comme la meilleure jeune sprinteuse du pays. En s’inscrivant à LSU, Richardson a de nouveau dominé, remportant la couronne du 100 m en 2019.

Les performances et les temps de Richardson pendant son séjour à LSU étaient comparables aux plus grands de l’histoire de la NCAA, se comparant à la neuf fois médaillée olympique Merlene Ottey.

En choisissant de quitter LSU et de devenir pro, il restait à voir si Richardson était prête pour la scène la plus brillante – mais elle l’était. La puissance et la vitesse que Richardson peut générer à partir de son cadre de 5’1 sont inégalées dans le sprint féminin américain, et maintenant, après des années d’espoir irréaliste, il y a une chance très réelle que Sha’Carri Richardson puisse remporter l’or à Tokyo.