Sha’Carri Richardson établit un retour en course contre les champions jamaïcains des Jeux olympiques

Sha’Carri Richardson s’apprête à faire un grand retour. La star de la piste de 21 ans participera au Prefontaine Classic à Eugene, Oregon ce week-end et affrontera Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce et Shericka Jackson, comme mentionné par PEOPLE. Les trois stars jamaïcaines ont remporté respectivement l’or, l’argent et le bronze lors de la finale du 100 m des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Richardson devait participer à l’événement avant d’être suspendu pour un test de dépistage de drogue positif.

“Sha’Carri se concentre sur la réalisation d’une bonne course depuis sa dernière participation aux essais olympiques américains”, a déclaré l’agent de Richardson, Renaldo Nehemiah, au Wall Street Journal. “Elle se concentrera sur l’exécution de sa course au mieux de ses capacités, peu importe qui est dans la course.” Richardson a remporté la course du 100 m aux essais olympiques américains le 19 juin. Peu de temps après la course, Richardson a été testé positif au THC et a ensuite expliqué la situation dans l’émission TODAY.

“Honnêtement, je veux juste m’excuser pour mes actions”, a déclaré Richardson. “Je sais ce que j’ai fait. Je sais ce que je suis censé faire, j’ai le droit de ne pas le faire, et j’ai quand même pris cette décision. Je ne cherche aucune excuse ni aucune empathie dans mon cas.” Richardson a ensuite parlé de la perte de sa mère biologique et de l’utilisation de la marijuana pour faire face à la perte.

“Nous avons tous nos luttes différentes, nous avons tous nos différentes choses avec lesquelles nous devons faire face”, a-t-elle déclaré. “Mais pour mettre un visage, et devoir aller devant le monde, et mettre un visage et cacher ma douleur. Qui suis-je pour vous dire comment faire face lorsque vous faites face à une douleur, ou face à un lutte que vous n’avez jamais connue auparavant ?”

Un certain nombre de célébrités et de personnalités publiques ont pesé sur la suspension de Richardson pour les Jeux olympiques. La gymnaste légendaire Dominique Dawes s’est entretenue avec Chris Cuomo sur Cuomo Prime Time en juillet et a déclaré que le comité olympique avait pris la bonne décision sur la base des règles qui ont été établies.

“Eh bien, Chris [Cuomo], comme vous l’avez dit, les règles sont les règles. Et vous parlez à un gymnaste olympique, et nous sommes très particuliers et nous suivons les règles dans la plupart des cas. » Dawes a déclaré: “Je pense, vous savez, parce que c’est une règle actuelle, ils doivent suivre la règle, et malheureusement, cela signifie que Richardson ne participera pas à ces jeux olympiques.”