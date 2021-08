Sha’Carri Richardson fait face à un retour difficile dans une première course décevante depuis la suspension des Jeux olympiques

Le retour triomphal prévu de Sha’Carri Richardson sur la piste ne s’est pas exactement déroulé comme prévu. La coureuse, qui a été disqualifiée des Jeux olympiques de Tokyo en 2021 en raison d’un test antidopage raté, est arrivée samedi à la dernière place de la Prefontaine Classic à l’Université de l’Oregon, où elle a affronté bon nombre des mêmes concurrents qui se sont qualifiés pour les Jeux olympiques. Elle a couru le 100 mètres contre trois coureurs jamaïcains qui ont remporté entre autres l’or, l’argent et le bronze au spectacle de cette année.

Richardson a rattrapé NBC après la course et a donné toute l’interview. “Revenir aujourd’hui, c’était un grand retour au sport. Je voulais pouvoir venir et jouer. Avoir un mois de congé, faire face à tout ce à quoi je devais faire face. Je ne suis pas du tout en colère contre moi-même. ” dit-elle, très confiante malgré le résultat de la journée. “C’est une course. Je n’ai pas fini. Compte-moi si tu veux, dis tout ce que tu veux. Parce que je suis là pour rester. Je n’ai pas fini. Je suis la sixième femme la plus rapide dans ce jeu jamais et personne ne peut jamais me le prendre. Félicitations aux gagnants. Félicitations aux gens qui ont gagné, mais ils n’ont pas encore fini de me voir. Point final. “

À son retour, Sha’Carri Richardson a couru un 11.14 à la Nike Prefontaine Classic, terminant 9e. pic.twitter.com/gITxhEC1tG – SportsCenter (@SportsCenter) 21 août 2021

L’olympienne jamaïcaine Elaine Thompson-Herah a terminé première avec un nouveau record à 10,54 secondes. Les deux autres coureurs jamaïcains ont terminé juste derrière elle aux deuxième et troisième places. “Je suis un peu surpris parce que je n’ai pas couru aussi vite depuis cinq ans et j’ai en fait couru vite aux championnats”, a déclaré Thompson-Herah, selon ESPN. “Mais revenir ici après deux semaines pour battre un autre record personnel est vraiment incroyable.” Sha’Carri a franchi la ligne d’arrivée à 11,14 secondes, ce à quoi beaucoup de ses fans ne s’attendaient pas. Elle a fini par se retirer de la course de 200 mètres.

Richardson a été interdit de participer aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 après avoir été testé positif à la marijuana. À l’époque, a-t-elle déclaré aux journalistes, elle a utilisé le médicament pour faire face au décès récent de sa mère et à la pression de travailler pour les Jeux olympiques. “Ce dernier mois a été un voyage pour moi, mais ce n’est pas une excuse car en fin de compte, je suis un athlète”, a déclaré Richardson à l’époque. “Aujourd’hui était un jour, mais ce n’est pas tous les jours. Ce n’est pas la fin du monde. Et comme je l’ai dit, si vous me comptez, plaisante sur vous.”