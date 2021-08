Sha’Carri Richardson insulte les Jamaïcains avec un tweet “Coconut Stand” 10z viral

in

La querelle entre Sha’Carri Richardson et les médaillés jamaïcains ne fait que commencer. Richardson est revenu sur la piste samedi le week-end dernier pour affronter Elaine Thompson-Hera, Shelly-Ann Fraser-Pryce et Sherika Jackson, les médaillées respectives d’or, d’argent et de bronze du 100 mètres.

Le battage médiatique pour la course s’est intensifié à la suite des victoires de l’équipe jamaïcaine dans l’épreuve olympique du 100 mètres et du tweet audacieux de Richardson, « Je me manque encore ? »

Je vous manque encore ? – Sha’Carri Richardson (@itskerrii) 30 juillet 2021

Elle n’a pas très bien fait et les sprinteurs jamaïcains ont répété leur arrivée olympique.

Sha’Carri Richardson termine à la dernière place à Prefontaine Classic, puis maudit à la télévision en directhttps://t.co/DwS4B6rmQ7 – SideAction (@SideActionHQ) 21 août 2021

Après s’être vu offrir des vacances gratuites dans le pays pour se reposer après sa perte, Sha’Carri a décidé de faire de nouveau de l’ombre aux Jamaïcains, en tapotant deux fois sur un tweet irrespectueux qui dit :

“Vous ne dites pas encore de la merde à tous les Jamaïcains alors que vous devez tous marcher pieds nus jusqu’à votre stand de noix de coco tous les jours pour gagner votre vie.”

Quelle chute rapide de la grâce. Qu’est-ce qui aurait pu être si elle n’avait licencié que le weeeeeeed.

