Sha’Carri Richardson ne fait pas partie de l’équipe de relais, manquera entièrement les Jeux olympiques après un test de cannabis positif .

Je vis à Eugene, Oregon, où Sha’Carri Richardson, vedette d’athlétisme des États-Unis, s’est apparemment servie de la laitue du diable locale lors des essais sur piste olympiques à la fin du mois dernier. Bien sûr, il y a plus de dispensaires de cannabis à Eugene que de trous dans le septum de Donald Trump Jr., alors je comprends comment elle s’est attirée des ennuis avec les réprimandes anti-cannabis de l’Agence mondiale antidopage.

Quand j’ai entendu parler de son test positif, j’ai pensé qu’ils devraient peut-être le refaire, car si Mitt Effing Romney se tenait dans un rayon de 3 milles de ma maison, il serait probablement testé positif. Vous obtiendriez probablement un contact élevé en conduisant par Eugene sur l’I-5, d’ailleurs.

Cela dit, les gens fonctionnent très bien ici. Moi inclus. Sauf si je suis défoncé, auquel cas j’ai à peine envie de quitter mon canapé. Parce que, si quoi que ce soit, l’herbe est une drogue qui réduit les performances, la seule exception probable étant le célèbre concours de mangeurs de hot-dogs de Nathan.

C’est donc un putain d’outrage que Richardson, à qui l’on a dit qu’elle raterait au moins une partie des Jeux olympiques à cause de son test de cannabis positif, ne fasse pas non plus partie de l’équipe de relais américaine.

Nouvelles NBC :

Richardson ne se verra pas offrir une suspension raccourcie pour concourir sur la scène internationale plus tard ce mois-ci, selon un nouveau communiqué de USA Track & Field. “Bien que l’USATF soit pleinement d’accord pour que le mérite des règles de l’Agence mondiale antidopage relatives au THC soit réévalué, il serait préjudiciable à l’intégrité des essais de l’équipe olympique américaine pour l’athlétisme si l’USATF modifiait ses politiques après la compétition, quelques semaines seulement. avant les Jeux Olympiques », indique le communiqué. Alors que l’instance dirigeante a applaudi la responsabilité de Richardson après l’annonce de sa suspension la semaine dernière, elle a déclaré qu’elle ne pouvait pas lui accorder d’exception spéciale malgré ses “circonstances atténuantes”.

Ouais, c’est des conneries. Ce qui est en fait préjudiciable à l’intégrité de l’équipe olympique américaine, c’est le fait qu’un médicament principalement anodin qui ne donne en aucun cas un avantage injuste aux athlètes serait sur la liste des substances interdites, alors que Richardson aurait pu lui coller le visage sur un Bud Light. robinet, a été transporté à la maison sur un chariot à plat Costco et est resté membre en règle de l’équipe d’athlétisme olympique.

C’est fou.

Je suppose que l’équipe olympique était un peu dans le pétrin, mais les circonstances atténuantes qu’ils ont mentionnées étaient assez atténuantes.

Richardson a consommé du cannabis environ une semaine avant sa victoire au 100 mètres après avoir appris le décès de sa mère biologique. Et au lieu de noyer son chagrin, elle a choisi d’utiliser ce que beaucoup de gens (y compris moi) considéreraient comme le médicament beaucoup plus sûr, plus apaisant et globalement supérieur.

Pour une organisation avec « antidopage » dans son titre, c’est certainement moche avec des dopes.

Il est temps que cette règle stupide soit modifiée, et il est grand temps que la consommation de cannabis soit normalisée dans ce pays – et partout ailleurs, d’ailleurs.

