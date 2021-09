Sha’Carri Richardson répond à Usain Bolt qui a appelé son “Sh * t Talking” | VIDEO ⋆ 10z viral

Sha’Carri Richardson – Usain Bolt (. composite)

*Il semble que Sha’Carri Richardson a répondu au sprinter olympique à la retraite Usain Boulon qui a suggéré dans une récente interview qu’elle devrait se concentrer davantage sur la formation et moins sur la conversation.

Richardson n’a apparemment pas trop apprécié la suggestion de Bolt et via son histoire Instagram, elle a republié un commentaire de fan qui disait: “Tout le monde veut donner des conseils dans les médias mais aucun d’entre eux ne prend le temps de lui parler en dehors des médias . Alors je la sens. Arrête de parler de moi quand tu ne me parles même pas.

Richardson, 21 ans, a ensuite ajouté ses propres mots au message, écrivant: “Bonjour” humiliant “à tous” et “Je n’aurais pas pu mieux le dire.”

Dans une deuxième diapositive, Richardson a dit ceci: “Vous n’avez même pas entendu la moitié de moi”, sur une photo d’elle souriante, les jambes croisées.

Au cours de son interview, qui était avec le NY Post, Bolt a déclaré: “Si vous parlez de ce grand discours, vous devez le sauvegarder.”

“Je dirais à Sha’Carri de s’entraîner plus dur et d’être concentré et de ne pas en dire trop… Alors entraînez-vous simplement et concentrez-vous sur cela et essayez de revenir le faire et ensuite d’en parler”, a déclaré Bolt.

Comme cela a été rapporté, Richardson est revenue sur la piste en août au Prefontaine Classic à Eugene, après son interdiction des Jeux olympiques de Tokyo en raison d’un test antidopage échoué (marijuana).

Après avoir taquiné son retour dans diverses publications sur les réseaux sociaux, elle a terminé dernière sur neuf coureurs du 100 mètres et s’est retirée du 200 mètres. La Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah a remporté la course.

Bolt a également expliqué que le « sh-t-talking » de Richardson la rend vulnérable aux concurrents jamaïcains rivaux.

“Les Jamaïcains étaient vexés parce qu’elle parlait beaucoup de choses avant la course, ce n’est qu’une de ces choses”, a-t-il déclaré. « Les Jamaïcains n’aiment pas quand les gens parlent de nous parce que nous sommes un peuple très fier. Donc, si vous parlez de nous, nous allons vouloir que vous le souteniez. Cela a définitivement donné à ces femmes un coup de pouce supplémentaire [to win.]”