Sha’Carri Richardson suscite l’indignation avec un tweet raciste (Photos)

Sha’Carri Richardson a suscité de nombreuses controverses ces dernières semaines.

La coureuse autrefois annoncée a passé la première partie de sa carrière en tant que grande favorite des fans, mais certaines mauvaises décisions font rapidement de Richardson une sorte de paria.

Les problèmes de la jeune femme de 21 ans sont allés de mal en pis cette semaine lorsque des fans aux yeux d’aigle ont découvert un comportement controversé et raciste sur son compte Twitter.

Il parle en grande partie de lui-même :

“Vous n’êtes pas tous les Jamaïcains qui parlent encore de merde alors que vous devez tous marcher pieds nus jusqu’à votre stand de noix de coco tous les jours pour gagner votre vie”, indique le message, que Richardson a ensuite procédé à” Like “.

Inutile de dire que les Jamaïcains et les non-Jamaïcains ont été surpris par la pure ignorance affichée.

La course malchanceuse de Richardson a commencé à l’approche des Jeux olympiques de Tokyo, lorsqu’elle a été forcée de se retirer à la suite d’un test de marijuana positif. Cela s’est avéré être la deuxième plus grande histoire des Jeux de 2021 et l’a maintenue hors de service jusqu’à vendredi dernier, lorsqu’elle est revenue pour la course féminine de 100 mètres au Nike Prefontaine Classic dans l’Oregon.

Alors que beaucoup étaient ravis de voir comment la jeune star allait se comporter lors de son grand retour, elle a fini par décevoir – mal. Richardson a terminé à la neuvième place avec un temps de 11,14 secondes. Elle s’est ensuite retirée du 200 m de samedi.

Malgré ses derniers mois décevants, Richardson est restée constamment provocante.

Sha’carri Richardson après la course : « C’est une course. Je n’ai pas fini. Compte-moi si tu veux… Parle de toutes les conneries que tu veux ! Tu sais ce que je peux faire ! pic.twitter.com/xlmJzpDd2D – philip lewis (@Phil_Lewis_) 21 août 2021

“Je ne suis pas du tout en colère contre moi-même”, a-t-elle déclaré après l’effondrement de vendredi dernier. « C’est une course. Je n’ai pas fini. Tu sais de quoi je suis capable. Compte-moi si tu veux. Dis tout ce que tu veux parce que je suis là pour rester. Je n’ai pas fini. Je suis la sixième femme la plus rapide dans ce jeu, jamais, et personne ne peut jamais me l’enlever. Félicitations aux gagnants. Félicitations aux gens qui ont gagné, mais ils n’ont pas encore fini de me voir – point final. »

De toute évidence, les controverses sur les réseaux sociaux liées à la race ne sont pas nouvelles dans le sport. La meilleure moitié de Patrick Mahomes a récemment participé à un événement, tout comme Jeff Van Gundy et au moins un cycliste américain de premier plan. Mais le fait que cela arrive à Richardson maintenant, dans la foulée de tant d’autres problèmes récents, est un mauvais aspect.

Richardson sera-t-elle finalement en mesure de s’organiser et de redevenir la favorite des fans que tout le monde pensait qu’elle serait? Le temps nous le dira.

