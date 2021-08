Sha’Carri Richardson termine dernière de sa première course depuis la suspension des mauvaises herbes

METTRE À JOUR: Sha’Carri Richardsonle retour en piste de s’est soldé par une victoire. La sprinteuse, qui a perdu la chance de participer aux Jeux olympiques après avoir été testée positive à la marijuana, a terminé neuvième et dernière place au 100 mètres féminin à la Préfontaine Classic le samedi 21 août.

Son temps de 11,14 secondes était loin derrière la médaillée d’or olympique Elaine Thompson-Herah, qui a réussi un temps de 10,54 secondes pour le deuxième temps féminin le plus rapide de l’histoire, a rapporté ESPN. Plus tard dans la journée, Richardson s’est retirée du 200 mètres féminin.

“Ce fut un excellent retour au sport”, a déclaré Richardson à NBC, selon ESPN. “Je voulais pouvoir venir jouer avec un mois de congé.”

Elle a poursuivi, Pas du tout fâché contre moi-même. C’est une course. Je n’ai pas fini. Vous savez de quoi je suis capable. ” Elle a ajouté,” Comptez-moi si vous voulez. Dis tout ce que tu veux, parce que je suis là pour rester. Je n’ai pas fini. Je suis la sixième femme la plus rapide dans ce jeu, jamais. Et personne ne peut jamais me l’enlever. Félicitations aux gagnants. Félicitations aux personnes qui ont gagné, mais elles n’ont pas encore fini de me voir. Période.”

___________

Sha’Carri Richardson s laissant ses détracteurs dans la poussière alors qu’elle s’apprête à faire son retour sur la piste après avoir perdu la chance de participer aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 en raison d’un test antidopage raté.

La sprinteuse de 21 ans devrait participer aux épreuves de 100 et 200 mètres de la Prefontaine Classic le samedi 21 août. Elle a lieu à Eugene, dans l’Oregon, où elle a été testée positive au THC, le principal constituant psychoactif. de marijuana, lors des essais olympiques d’athlétisme aux États-Unis le 19 juin, jour où elle a remporté la finale du 100 mètres féminin.