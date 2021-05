Shadow And Bone: 11 émissions à diffuser si vous avez aimé la nouvelle série Netflix

Le sorceleur (Netflix)

Si vous n’en avez pas encore entendu parler, vous vivez sous un rocher. The Witcher est une histoire fantastique remplie à ras bord de fantaisie, de magie et de monstres, principalement à la suite de l’histoire de Geralt of Rivia, l’un des derniers sorceleurs connus, et de son histoire de formation du jeune Lionceau de Cintra, Ciri, et son rencontre avec la sorcière, Yennifer.

L’émission elle-même a été extrêmement populaire lors de sa première saison sur Netflix, avec des fans du monde entier pour se gaver à sa date de sortie et voir Henry Cavill le rocker en tant que Geralt. Avec la sortie de la saison 2, espérons-le en 2021, il n’est pas trop tard pour rattraper ce fantastique spectacle fantastique avant qu’il ne reprenne nos vies.

Diffusez The Witcher sur Netflix.