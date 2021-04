Shadow And Bone: 7 différences majeures entre le livre et l’émission télévisée Netflix

Alina est encore plus dans le noir sur le plan de l’hérétique noir

Les livres Shadow and Bone sont du point de vue d’Alina Starkov, et c’est donc à elle de comprendre des intrigues spécifiques dans l’histoire afin que tout se déroule comme il le faut. Mais, dans l’émission Netflix, il y a quelques changements apportés qui permettent une certaine variété de scène, et n’impliquent pas toujours qu’Alina soit prise en compte. Dans cet esprit, la série ne dit pas à Alina les plans de Darkling pour trouver le cerf à amplifier ses pouvoirs jusqu’à bien plus tard dans l’histoire. Dans le livre, Alina est racontée par le Darkling lui-même, mais elle pense que cela ne sera utilisé que pour amplifier ses pouvoirs, plutôt que pour être utilisé comme un collier pour la contrôler, jusqu’à ce que Baghra l’indique.