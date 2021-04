Shadow and Bone arrive sur Netflix et vaut le détour

Le géant du streaming Netflix a une feuille de route assez solide avec ses émissions exclusives. Qu’il s’agisse de drames d’époque luxuriants comme Bridgerton, The Crown et Queen’s Gambit, ou de tarifs de genre axés sur les personnages comme The Umbrella Academy, Sense8 et The OA, ou de haute fantaisie comme The Witcher, Cursed et The Letter for the King – Netflix est un frappeur lourd éprouvé.

Dans la nouvelle série fantastique à gros budget Shadow and Bone, Netflix ajoute un titre de plus à son stable en pleine croissance. Basée sur les romans YA de Leigh Bardugo, la série devrait faire tourner les têtes plus tard ce mois-ci, avec son mélange de construction du monde, de romance et d’action.

Nous avons jeté un coup d’œil à la première saison de Shadow and Bone avant sa première. Est-il utile de vérifier? Ci-dessous, vous trouverez un détail de ce à quoi vous attendre, quand et où vous connecter.

De quoi parle Shadow and Bone?

Dans un monde fictif pas tout à fait différent du nôtre, la société est divisée en classes de personnes qui exercent la magie (les Grisha) et celles qui ne le font pas.

Les Grisha servent le roi de Ravka sous un mystérieux «invocateur de l’ombre» qui les gouverne en tant qu’armée d’élite. Dans un bataillon de soldats mortels, une jeune cartographe, Alina, se rend compte qu’elle est un type rare de Grisha dont on ne parle que dans le mythe. Elle est une invocatrice du soleil, capable d’exploiter la lumière et la puissance du soleil. Elle peut détenir la clé de la destruction du Pli, ou du Unsea, une vaste étendue d’ombre, pleine de fantômes violents, créée il y a des générations par un ancien invocateur d’ombre travaillant pour le roi.

Alors qu’Alina s’habitue au mode de vie Grisha, apprenant à contrôler ses dons magiques, elle commence également à remettre en question les motivations de l’invocateur de l’ombre et cherche à retrouver sa meilleure amie d’enfance, Mal, qui revient vers elle alors que les forces politiques deviennent de plus en plus troubles. et plus sombre.

Pendant ce temps, les criminels de l’autre côté du pli ont eu vent de l’invocateur du soleil et veulent une part de l’action. Une équipe de voleurs remporte le contrat pour s’attaquer à Alina, ce qui complique encore plus sa vie alors qu’ils se dirigent vers Ravka pour semer le trouble. Mais ils peuvent être sa seule issue, car les amis et les ennemis deviennent plus difficiles à identifier.

Quand et où puis-je le regarder?

Shadow and Bone sera lancé le 23 avril 2021 en exclusivité Netflix. En tant que série produite par Netflix, elle sera disponible sur la plate-forme de streaming partout dans le monde.

L’ensemble de la première saison, qui comprend huit épisodes d’une heure, tombera en même temps. Pas encore de mot sur une deuxième saison, mais il s’agit probablement d’une grande sortie pour Netflix.

Qui est impliqué?

Shadow and Bone a été développé par Eric Heisserer, qui sert également de showrunner, de producteur exécutif et d’écrivain. Heisserer a écrit le drame de science-fiction de Denis Villeneuve, Arrival, qui lui a valu une nomination aux Oscars. Il a également écrit le film d’horreur original de Netflix 2018 Bird Box.

Le réalisateur est le producteur exécutif Lee Toland Krieger, qui a également réalisé Chilling Adventures of Sabrina, adjacent à Riverdale. D’autres crédits directionnels pour Shadow and Bone appartiennent à Dan Liu, Mairzee Almas et Jeremy Webb.

Devant la caméra se trouvent les stars Jessie Mei Li, Archie Renaux, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young et Ben Barnes.

Sujaya Dasgupta, Danielle Galligan, Daisy Head, Simon Sears, Calahan Skogman, Zoë Wanamaker, Kevin Eldon, Julian Kostov, Luke Pasqualino, Jasmine Blackborow et Gabrielle Brooks les rejoignent à l’écran.

L’auteur Leigh Bardugo, dont les romans sont basés sur la série, sert également de producteur exécutif.

Sur quel livre Shadow and Bone est-il basé?

Alors que Shadow and Bone est techniquement une adaptation du roman Shadow and Bone de Bardugo, certaines des séries peuvent surprendre les lecteurs.

Shadow and Bone (le livre) était le premier roman de Bardugo et est la première partie de sa trilogie Grisha. La trilogie fait à son tour partie du plus large «Grishaverse» de Bardugo.

Voici où les choses deviennent intéressantes. Ses derniers romans Six of Crows et Crooked Kingdom font partie du Grishaverse, mais ils se déroulent dans un pays fictif différent (vaguement basé sur Amsterdam) et se déroulent une génération plus tard. Néanmoins, cette duologie trouve également une représentation dans Shadow and Bone de Netflix, marquant un départ majeur par rapport à la série de deux livres.

Dans l’émission Netflix, les personnages de Six of Crows, une équipe hétéroclite de voleurs, cherchent maintenant un moyen de traverser le pli pour trouver Alina. C’est un point de l’intrigue qui correspond aux romans – où Alina est recherchée par d’autres pays et les voleurs font partie de la pègre qui pourrait la chercher – mais cela bouleverse aussi les choses et rend le spectacle un peu plus compliqué, avec de nouvelles factions à s’investir de toutes parts.

Dois-je d’abord lire les livres?

Shadow and Bone fonctionne seul en tant que série. Vous pouvez certainement y aller frais et en tirer quelque chose. La lecture des livres vous donnera certainement une meilleure appréciation du scénario et de ses changements par rapport au livre. Je suis toujours ravi de voir des émissions et des films prendre des libertés avec leur matériel source. Et Shadow and Bone fait un travail impressionnant en jonglant avec ces deux scénarios.

Les personnages ont du sens ensemble. Leurs conflits s’inscrivent dans un monde commun. Et leurs personnalités se mélangent et s’affrontent de manière intéressante.

Cela peut irriter certains fans des livres à la recherche d’une adaptation fidèle, certainement. Mais Shadow and Bone rejoint une riche tradition de projets qui cherchent à s’engager de manière créative avec leur matériel source plutôt que de simplement le transposer à l’écran. Certaines choses fonctionnent mieux sur la page, et d’autres ne peuvent être correctement exprimées que visuellement. Il faut des compétences pour reconnaître la différence.

Plus d’émissions et de films pourraient prendre des libertés avec leur matériel source comme Shadow and Bone.

Naked Lunch de David Cronenberg est un exemple célèbre de ce type d’échange créatif avec un roman. Le réalisateur de la secte canadienne a à la fois raconté l’histoire du roman et dramatisé son écriture même par William Burroughs. Annihilation, qui est devenu un original de Netflix sur les marchés internationaux, est un exemple plus récent, dans lequel le ton énigmatique du roman à succès a été recréé tandis que les principaux points de l’intrigue et les personnages ont été fondamentalement modifiés pour l’écran.

Je ne crois pas qu’aucun livre ne soit «inadapté», mais certains le rendent difficile. Certains types de narration et de caractérisation résistent à une traduction nette à l’écran. Les cinéastes peuvent choisir de s’engager avec le matériel source comme un dialogue pour raconter la meilleure histoire possible. Bien que Shadow and Bone puisse parfois sembler un peu surchargé, il est préférable d’élargir sa portée pour inclure plusieurs scénarios complémentaires.

Une autre chose amusante à propos de cette approche est que tout le monde se met sur un pied d’égalité. Avez-vous un ami qui a lu Shadow and Bone? Ils seront tout aussi surpris par certains de ce qui se passe dans la série que vous. Au moins si vous y allez frais.

Est-ce que Shadow and Bone est bon?

À part les livres, le spectacle est très amusant. Il a un côté dur sans trop s’éloigner du territoire YA. Cela n’atteint pas les niveaux sombres et horribles de Game of Thrones, mais il ne tire pas ses coups.

Jessie Mei Li et Archie Renaux jouent les principaux adolescents comme des amants tragiques et croisés d’une manière crédible et convaincante. Vous vous investissez immédiatement dans leurs luttes, et Ben Barnes est parfaitement présenté comme l’invocateur d’ombre beau, mystérieux et maussade. Pendant ce temps, les voleurs de l’autre côté du Fold forment une charmante famille de voyous. Il n’y a pas moyen que les besoins de chacun soient alignés, et il est difficile de détourner le regard alors que leurs chemins se croisent et se heurtent.

Shadow and Bone tire également magnifiquement son esthétique. Les costumes évoquent la Russie impériale et les effets numériques animant le pli sont absolument magnifiques. Le pouvoir sublime du Unsea apparaît dès que vous le voyez. Cela pose les enjeux dès le départ.

Ce n’est pas parfait, et parfois on a l’impression qu’une ou deux sous-parcelles auraient pu être supprimées pour que les choses avancent un peu plus facilement. Mais je soupçonne que les fans de fantasy trouveront quelque chose à aimer dans celui-ci.

Si tout cela vous convient, ne dormez pas sur Shadow and Bone. Découvrez-le quand il sortira le 23 avril sur Netflix.