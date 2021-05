Shadow And Bone Cast: où vous avez déjà vu les acteurs

Howard Charles (Arken)

Avec toute émission adaptée à partir de livres, il y a généralement des personnages qui sont ajoutés comme originaux même s’ils ne sont jamais apparus dans les romans. C’est le cas d’Arken, autrement connu sous le nom de Conductor in Shadow and Bone, un personnage avec beaucoup de rebondissements qui vous tient debout pendant toute la première saison.

Howard Charles, qui joue Arken, a eu un certain succès dans l’industrie. Dans le film, il a joué un rôle dans un film directement sur DVD, appelé The Scorpion King: Book of Souls, jouant Uruk. À la télévision, Charles a eu un rôle principal dans la série dramatique Les Mousquetaires, basée sur le roman du même nom, où il a joué Porthos du Vallon, pour toute la série. Howard Charles a participé à plusieurs autres émissions de télévision lors d’apparitions invitées, mais Shadow and Bone a montré ses capacités de manière considérable.