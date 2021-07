Shadow And Bone Saison 2 : 6 moments des livres que nous espérons voir

La chasse au fouet des mers

Vous pensiez que le cerf blanc géant était cool ? Vous n’avez encore rien vu. La première section de Siege and Storm se concentre sur le suivi de Rusalye, un fouet marin (lire: monstre aquatique géant) qui serait un prince maudit de la légende Ravkan. Le général Kirigan, croyant que le fouet marin est le deuxième amplificateur de Morozova, oblige Alina à chasser et à tuer le redoutable serpent de mer pour augmenter sa puissance. Les monstres marins sont objectivement géniaux, et l’apparition de Rusalye dans Siege and Storm est l’un de mes moments préférés de toute la série. Un, parce que j’aime un bon dragon, et deux, cela prend une série légèrement magique et l’envoie directement au royaume de la fantaisie.

Il n’y a pas beaucoup de description de l’apparence du fouet de mer dans le livre au-delà de l’écaille et de la serpentine, donc le personnel de conception a de la place pour jouer et faire quelque chose de vraiment cool. Les costumes et la scénographie de la saison 1 étaient complexes et magnifiques, il va donc de soi que le fouet des mers le serait aussi.