Shadow and Bone sur Netflix est appelé pour des scènes de racisme ⋆ .

La nouvelle émission Netflix Shadow and Bone est appelée par les téléspectateurs pour son inclusion de scènes de racisme. La série fantastique suit Alina Starkov, qui tombe sur son impressionnant pouvoir d’invoquer la lumière, ce qui la jette ensuite dans une vie qu’elle n’aurait jamais pu imaginer. Cependant, en cours de route, elle est choisie pour sa race et, dans les premières minutes, elle est soumise à la haine raciale.

Alina parle de «ne jamais être aimée» par les gens qui vivent autour d’elle, parce qu’elle «ressemble à l’ennemi» et dans d’autres scènes est appelée un «métis» et un «mangeur de riz». Alina dans la série est à moitié Shu, le pays rival où elle est maintenant, et elle est jouée par Jessie Mei Li.

Les gens sur Twitter ont trouvé l’inclusion du racisme «fantastique» «inutile» et se sont demandé pourquoi Netflix a choisi d’inclure les intrigues, alors qu’elles ne sont pas incluses dans la série de livres sur laquelle l’émission est basée. Les gens ont qualifié le racisme de Shadow and Bone de «décevant», «extrêmement inconfortable», «inutile», «discordant» et la pire partie de la série.

spoilers d’ombre et d’os //

le spectacle est bon jusqu’ici mais le racisme fantastique est très décevant? était excité qu’ils aient une distribution plus diversifiée, mais je pense que c’est inutile si ces personnages sont soudainement à la fin de tout un tas de racisme qui n’est pas dans les livres – bambs! (@corvophobia) 23 avril 2021

la pire partie de l’ombre et de l’os est sans conteste le racisme, d’autant plus que vous dites que ce n’était même pas dans le livre ??? pourquoi ajouterais-tu ça à l’émission wtf – lanie (@onceuponaposey) 29 avril 2021

ont enfin commencé shadow & bone et aussi excité que je l’ai été pour cette série, les exemples de racisme vécus par Alina sont tellement inconfortables et de mauvais goût que j’ai du mal à m’en sortir 😬 – Avery 🌈 ils / eux (@averyafowler) 24 avril 2021

Je viens de terminer la première saison de #ShadowAndBone. Il y a certainement quelques problèmes, en particulier autour de l’idée qu’ils doivent inclure le «racisme fantastique». J’ai vraiment aimé, mais j’espère qu’ils prendront à cœur les retours pour la saison 2 Aussi, je suis amoureux de Jesper – Dez (@Space_Mantis) 26 avril 2021

J’ai adoré l’adaptation des ombres et des os! le seul inconvénient était de faire d’Alina la moitié de Shu (asiatique). son racisme face à certaines scènes peut avoir une mauvaise publicité. ce n’est pas une bonne route à suivre, surtout avec la haine asiatique qui sévit en ce moment. ☹️ #ShadowandBoneNetflix – Jess Dampog (@jiedams) 25 avril 2021

#ShadowAndBone Critique – Le racisme imaginaire était absolument et totalement inutile et se sentait grossièrement voué à l’échec.

– Les 3 premiers épisodes ont été montés si saccadés que cela m’a donné de l’anxiété.

– Quelques mauvais dialogues

+ Superbe cinématographie

+ Grande prémisse avec un casting cool

+ Bonnes règles pour la magie B + pic.twitter.com/XUyyArxMuO – DropTheDie (@DropTheDie) 29 avril 2021

J’ai commencé à regarder Shadow & Bone et… pourquoi pensaient-ils que l’ajout de tout ce racisme était une bonne idée? Ce n’est pas ainsi que vous ajoutez de la diversité à une histoire. – Poe Cameron (@ midnightmusic13) 26 avril 2021

Après avoir regardé les trois premiers épisodes de Shadow and Bone, que j’ai beaucoup aimé par ailleurs, le racisme anti-Shu / anti-asiatique auquel Alina fait face pour être biraciale est choquant et inutile. Franchement, il n’y avait aucune bonne raison de l’inclure. – Foz Meadows (@fozmeadows) 25 avril 2021

Shadow and Bone soit comme – laissez-moi ajouter tout ce racisme… pour la saveur… pic.twitter.com/Ru4Td9MZum – AJ Knights (@A_JKnights) 24 avril 2021

Je déteste le racisme dans «Shadow and Bone». Vous pouvez écrire la race sans racisme. Alina et Inej n’ont pas eu besoin de passer par des microagressions de la part des personnes blanches, la compréhension du racisme est incroyablement superficielle et traumatisante pour les téléspectateurs de la couleur qui regardent cette émission. – Celeste (@celestlian) 26 avril 2021

S’adressant à Digital Spy à propos de la série, Jessie Mei Li a déclaré: «J’aime la façon dont cette race est représentée dans cette émission. Une des choses, lorsque j’auditionnais, était cette légère préoccupation de: est-ce juste une tique de diversité? Pourquoi as-tu fait ça?

«Mais tout de suite, j’ai compris que ce n’était pas seulement qu’ils voulaient une personne de couleur en tête; ils ont en fait écrit l’histoire d’Alina pour refléter mes expériences et les expériences de Christina [Strain] – elle est américano-coréenne, elle est l’une de nos écrivains.

L’onglet a contacté Netflix pour un commentaire.

