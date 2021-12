Shadow Man Remastered semble sortir sur Switch eShop le mois prochain

Shadow Man remasterisé sortira sur Nintendo Switch en 2021, alors quelle est la date exacte de son arrivée ? Selon une liste de Switch eShop, les fans n’auront pas à attendre très longtemps du tout…

La page officielle du jeu Nintendo indique qu’il sera lancé le mois prochain le 17 ou le 18 janvier, selon votre emplacement. Et cela vous coûtera 19,99 $ USD ou votre équivalent régional.

Shadow Man remasterisé | Page Nintendo Switch eShop#NintendoSwitch #ShadowManRemastered @NightdiveStudio pic.twitter.com/XK15ytWS5c— ContraNetwork (@ContraNetworkHD) 30 décembre 2021

Le remaster est géré par Nightdive et utilise le moteur KEX propriétaire du studio – qui a été utilisé pour remasteriser des jeux comme Turok, Turok 2: Seeds of Evil et Strife: Veteran Edition.

Le jeu lui-même inclura la « réintroduction » du contenu manquant de la version originale, un gameplay raffiné, des illustrations, de l’audio, des ressources et même la prise en charge de Pro Controller. Voici une bande-annonce :

Est-ce un jeu que vous attendiez avec impatience de revoir ? Avez-vous des souvenirs du titre original sur la N64 ou peut-être sur une autre plateforme ? Racontez-nous dans les commentaires.