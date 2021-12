Shadow Of The Colossus Tribute Praey For The Gods est maintenant sorti

Image: Praey pour les dieux

C’est en 2015 que j’ai écrit pour la première fois sur un jeu appelé Prey For The Gods, un hommage indépendant à Shadow of the Colossus. Six ans plus tard, avec un changement de nom en cours de route, le jeu est maintenant sorti.

Voici à quoi cela ressemblait à l’époque :

Comme vous pouvez le voir, ce n’était pas tant inspiré par Shadow of the Colossus que c’était une tentative de certains fans de simplement en créer leur propre version, jusqu’à l’utilisation de la ligne « vous devez survivre aux dangers colossaux que vous rencontrez » dans l’annonce.

Deux ans plus tard, et après une campagne Kickstarter réussie, les développeurs ont été contraints de changer le nom du jeu après que les éditeurs Bethesda se soient opposés à l’utilisation du mot « Prey » dans son titre, étant donné qu’ils avaient également un jeu appelé « Prey » qui était en train d’être sorti la même année. C’était une étape absurde, voire nécessaire – vous devez défendre légalement les termes de votre marque ou vous risquez de les perdre – mais sans les ressources nécessaires pour riposter, les développeurs de No Matter sont parvenus à un compromis dans lequel ils pourraient conserver le logo du jeu, mais seraient obligés de le faire. épelez-le Praey For The Gods à chaque fois qu’il a été écrit.

Il a ensuite disparu pendant un an ou deux, est réapparu avec une version buggy à accès anticipé qui ne s’est pas très bien déroulée, puis a de nouveau disparu au point où j’ai tout oublié. C’était donc une bonne nouvelle aujourd’hui de se réveiller et de voir que le jeu est terminé et qu’il est désormais disponible non seulement sur PC, mais également sur PS5, PS4 et Xbox One.

Voici à quoi ressemble le jeu en 2021, ou du moins à quoi il ressemble sur une PlayStation 5. C’est beaucoup plus bleu, mais les effets environnementaux ajoutés et les astuces d’éclairage sont également plus agréables.