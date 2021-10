Shadow Royale est de retour dans Apex Legends pour la semaine prochaine

L’événement Monsters Within Halloween d’Apex Legends en est à sa dernière semaine, ce qui signifie que Shadow Royale revient. Le mode de jeu revient de l’événement Halloween de l’année dernière et comprend un mode escouade où les joueurs éliminés peuvent traîner en tant qu’ombres ressemblant à des zombies pour aider leurs coéquipiers vivants.

Dans Shadow Royale, les joueurs qui sont tués peuvent rester dans le jeu, tant qu’au moins un de leurs autres coéquipiers est toujours en vie. Les joueurs éliminés deviennent des Ombres, qui n’ont que la capacité d’utiliser des attaques de mêlée, mais acquièrent la capacité de wallrun à la manière de Titanfall. Les escouades ne sont éliminées que lorsque tous les membres de leur équipe sont devenus des Ombres. Shadow Royale est maintenant en ligne dans le jeu et se poursuivra jusqu’au 2 novembre.

Cette semaine marque également le début de la piste de récompenses finale pour l’événement Monsters Within, qui récompensera les joueurs à succès avec un charme d’arme épique et un skin Loba épique. En même temps que l’événement Halloween, une mini-vente célébrant Dia De Los Muertos, avec des packs thématiques et des articles à durée limitée disponibles dans la boutique en jeu.

